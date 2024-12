Ex-governador, Dino rompe com principal aliado no Maranhão

Flávio Dino e Carlos Brandão rompem politicamente - Foto: Divulgação | Governo do Maranhão

Ex-governador do Maranhão, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, rompeu com o atual gestor e seu antigo aliado político, Carlos Brandão (PSB), que foi seu vice durante a passagem pelo executivo estadual.

Dino teria deixado Brandão de fora da lista de convidados do seu casamento, que acontecerá no próximo sábado, 30. O ministro do STF estaria alimentando, de acordo com informações da coluna de Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, um sentimento de decepção com relação ao governador.

Segundo a publicação, Flávio Dino e Carlos Brandão tinham como acordo a renúncia do atual governador em 2026, para que assim o seu vice, Felipe Camarão (PT), assuma o cargo e seja alçado a candidato à reeleição. O atual governador, entretanto, já sinalizou que deve indicar seu sobrinho para para a sucessão estadual.

Outro motivo para o afastamento político é a postura de Dino com relação a uma indicação feita por Brandão para o posto de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MA). O ministro da Corte barrou o advogado Flávio Vinícius Araújo Costa, alegando critérios constitucionais. O movimento teria sido visto como uma tentativa do ministro de barrar o avanço político do ex-aliado.