Ex-ministro de Bolsonaro publica foto de Madonna com Netanyahu | A TARDE

O ex-ministro da Secom do governo Jair Bolsonaro (PL), Fábio Wajngarten, usou as redes sociais para publicar uma foto de Madonna ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O post ocorreu após sua ida ao show da cantora, no último final de semana.

Na publicação, Fábio deixou uma indireta para os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. O ex-ministro foi alvo de críticas por ter ido à apresentação da artista, ao lado de nomes como o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

"Essa é só para quem acha que sabe de tudo, quando na verdade sabe de nada", escreveu Fábio, ao sugerir um alinhamento da artista com o primeiro-ministro, que é próximo de Bolsonaro.

