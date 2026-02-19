Ex-presidente da Coreia do Sul é condenado por tentativa de golpe

Siga o A TARDE no Google

Ex-presidente Yoon Suk Yeol - Foto: Kyung Seok Song | POOL | AFP

O ex-presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, foi condenado pela justiça do país asiático à prisão perpétua por tentativa de golpe de Estado, no final de 2024. Ele foi considerado culpado das acusações de abuso de autoridade e de arquitetar uma insurreição. Foi preso logo depois.

No entanto, pode recorrer da decisão.

Líder de uma insurreição durante a breve imposição da lei marcial na Coreia do Sul, Yoon Suk, poderia ter sido condenado a pena de morte, pedida pelos promotores do caso.

No país, planejar uma insurreição é punível com pena máxima de morte ou prisão perpétua. A Coreia do Sul proferiu sua última sentença de morte em 2016, mas não executa ninguém desde 1997.

Relembre o caso

No dia 3 de dezembro de 2024, Yoon Suk declarou lei marcial em um discurso sem aviso prévio transmitido ao vivo. Horas depois, o Parlamento votou para bloquear o decreto.

Na ocasião, o ex-presidente disse que não tinha escolha a não ser adotar a medida, a fim de salvaguardar a ordem livre e constitucional, afirmando que os partidos da oposição tornaram o processo parlamentar refém para lançar o país em uma crise.

Também justificou a decisão como essencial para proteger as liberdades e a segurança do povo, garantir a sustentabilidade do país e passar uma nação estável para as gerações futuras.

Logo em seguida, acatou a decisão do Parlamento e suspendeu a lei marcial. O fim da medida foi aprovado por uma votação de seu gabinete logo depois.

Invasão do parlamento

A expectativa agora, após a decisão, é a de que a justiça sul-coreana se pronuncie sobre as acusações de que Yoon Suk abusou de sua autoridade ao ordenar que tropas invadissem o parlamento para arrastar seus oponentes para fora e prendê-los, bem como ao enviar soldados e policiais para bloquear, inspecionar e controlar o acesso a instalações como o prédio do partido de oposição.

O ex-presidente nega as acusações.

