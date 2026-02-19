Menu
POLÍTICA
MUNDO

Ex-presidente da Coreia do Sul é condenado por tentativa de golpe

Justiça do país asiático considerou Yoon Suk Yeol culpado de acusações como abuso de autoridade e arquitetar golpe

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

19/02/2026 - 11:11 h

Ex-presidente Yoon Suk Yeol
Ex-presidente Yoon Suk Yeol -

O ex-presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, foi condenado pela justiça do país asiático à prisão perpétua por tentativa de golpe de Estado, no final de 2024. Ele foi considerado culpado das acusações de abuso de autoridade e de arquitetar uma insurreição. Foi preso logo depois.

No entanto, pode recorrer da decisão.

Líder de uma insurreição durante a breve imposição da lei marcial na Coreia do Sul, Yoon Suk, poderia ter sido condenado a pena de morte, pedida pelos promotores do caso.

No país, planejar uma insurreição é punível com pena máxima de morte ou prisão perpétua. A Coreia do Sul proferiu sua última sentença de morte em 2016, mas não executa ninguém desde 1997.

Relembre o caso

No dia 3 de dezembro de 2024, Yoon Suk declarou lei marcial em um discurso sem aviso prévio transmitido ao vivo. Horas depois, o Parlamento votou para bloquear o decreto.

Na ocasião, o ex-presidente disse que não tinha escolha a não ser adotar a medida, a fim de salvaguardar a ordem livre e constitucional, afirmando que os partidos da oposição tornaram o processo parlamentar refém para lançar o país em uma crise.

Leia Também:

Presidente afastado da Coreia do Sul é solto após decisão da Justiça
Após tentar lei marcial, presidente da Coreia do Sul é preso
Coreia do Sul: investigadores prometem prisão do presidente destituído

Também justificou a decisão como essencial para proteger as liberdades e a segurança do povo, garantir a sustentabilidade do país e passar uma nação estável para as gerações futuras.

Logo em seguida, acatou a decisão do Parlamento e suspendeu a lei marcial. O fim da medida foi aprovado por uma votação de seu gabinete logo depois.

Invasão do parlamento

A expectativa agora, após a decisão, é a de que a justiça sul-coreana se pronuncie sobre as acusações de que Yoon Suk abusou de sua autoridade ao ordenar que tropas invadissem o parlamento para arrastar seus oponentes para fora e prendê-los, bem como ao enviar soldados e policiais para bloquear, inspecionar e controlar o acesso a instalações como o prédio do partido de oposição.

O ex-presidente nega as acusações.

O que se sabe sobre a condenação de Yoon Suk Yeol

Qual foi a condenação de Yoon Suk Yeol?

Yoon Suk Yeol foi condenado à prisão perpétua pela tentativa de golpe de Estado e abuso de autoridade. Ele também enfrentou acusações de arquitetar uma insurreição.

O que levou à condenação de Yoon Suk Yeol?

A condenação decorreu da declaração de lei marcial em dezembro de 2024, que foi rapidamente bloqueada pelo Parlamento, levando a acusações de abuso de autoridade.

Yoon Suk Yeol pode recorrer da decisão?

Sim, Yoon Suk Yeol tem o direito de recorrer da decisão judicial após sua condenação.

Qual é a punição máxima pela insurreição na Coreia do Sul?

Pela legislação sul-coreana, planejar uma insurreição pode resultar em pena de morte ou prisão perpétua.

Quando foi a última execução na Coreia do Sul?

A última sentença de morte na Coreia do Sul ocorreu em 2016, e o país não realiza execuções desde 1997.

