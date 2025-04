Ex-presidente do Banco Central sugere congelar salário mínimo por 6 anos

Ex-presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga - Foto: Divulgação / Fórum Econômico Mundial

O ex-presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, sugeriu o “congelamento real” do salário mínimo no Brasil por pelo menos seis anos. A proposta foi apresentada no Brazil Conference, evento que ocorreu no final de semana na Universidade de Harvard e no MIT (Massachusetts Institute of Technology), em Cambridge, nos Estados Unidos.

O congelamento em termos reais significa não ter aumento do salário mínimo acima da inflação. Pela regra atual, o aumento real do salário mínimo pode ser de até 2,5%. A concessão do reajuste acima da inflação para o salário mínimo foi uma das principais promessas de Lula (PT) na campanha presidencial.

"Uma conta gigante é a Previdência. Precisa de uma reforma grande. Uma boa e mais fácil seria congelar o salário mínimo por seis anos. O número 2 é a folha de pagamento do Estado. O RH do Estado brasileiro precisa passar por uma reforma radical", disse o economista.

Armínio admitiu que a medida não seria palatável ao presidente Lula, mas endossou a crítica à política fiscal. "Congela o salário mínimo, que não é palatável, mas não dá para fazer o salário mínimo ficar crescendo 2,5% nessas circunstâncias, e reduz os gastos tributários em 2% do PIB. Isso daria uns 3% do PIB, e eu acho que virava o jogo."