China pede aos EUA que 'eliminem completamente' as tarifas recíprocas

Presidentes da China (à esquerda) e dos EUA (à direita) - Foto: Noel Celis/AFP e Brendan SMIALOWSKI/AFP

A China pediu aos Estados Unidos, neste domingo, 13, que “eliminem completamente” suas tarifas recíprocas, depois que Washington anunciou uma autorização para celulares, computadores e outros produtos eletrônicos.

As duas maiores economias do mundo estão envolvidas em uma guerra tarifária desde que o presidente americano, Donald Trump, anunciou tarifas globais abrangentes neste mês, com os produtos chineses chegando a 145% e tarifas de retaliação chinesas incluídas em 125%.

"Instamos os Estados Unidos (...) a tomar medidas importantes para corrigir seus erros, eliminar completamente a prática errônea de tarifas recíprocas e voltar ao caminho certo do respeito mútuo", disse uma porta-voz do Ministério do Comércio em um comunicado.

Depois que suas tarifas causaram um declínio acentuado nos mercados globais, Trump anunciou uma prorrogação de 90 dias para a maioria dos países, exceto para a China.

Washington aliviou a pressão novamente na sexta-feira, quando o Serviço Alfandegário dos EUA anunciou que smartphones, laptops, chips de memória e outros produtos de tecnologia seriam excluídos das tarifas globais.

O Ministério do Comércio da China disse que o anúncio foi um “pequeno passo” e que a China estava “avaliando o impacto” da decisão.

As isenções beneficiarão empresas de tecnologia dos EUA, como Nvidia e Dell, assim como a Apple, que fabricam iPhones e outros produtos de ponta na China.

Dados da Alfândega dos EUA sugerem que os itens isentos representam mais de 20% das importações da China.

No entanto, os semicondutores ainda podem estar sujeitos a tarifas específicas. Trump disse no sábado que daria uma resposta “muito específica” na segunda-feira à pergunta sobre futuras tarifas de semicondutores.

Resistir juntas

Diante da guerra tarifária, a China se apresenta como uma alternativa estável aos anúncios erráticos de Washington.

As tarifas de Trump "não apenas não resolveram nenhum dos problemas dos Estados Unidos, mas também prejudicaram seriamente a ordem econômica e comercial global", disse o Ministério do Comércio de Pequim em um comunicado divulgado neste domingo.

O ministro do Comércio, Wang Wentao, alertou na sexta-feira que as tarifas “causariam graves danos” aos países em desenvolvimento.

O presidente chinês, Xi Jinping, iniciará uma viagem de cinco dias pelo sudeste asiático na segunda-feira para conversas com líderes do Vietnã, uma potência industrial, assim como da Malásia e do Camboja.

Isso ocorreu depois de Xi dizer que a China e a Europa deveriam “resistir juntas às práticas de intimidação unilaterais”.

A China reiterou sua disposição de dialogar com os Estados Unidos. A Casa Branca diz que Trump continua “otimista” quanto a chegar a um acordo, embora as autoridades do governo tenham deixado claro que esperam que Pequim dê o primeiro passo.