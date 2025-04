Equador escolhe novo presidente neste domingo

É a 2ª vez que os 2 candidatos disputam um 2º para a Presidência - Foto: Reprodução

O Equador decide hoje em segundo turno o nome do novo presidente do país. É a 2ª vez que os 2 candidatos disputam um 2º para a Presidência: o mesmo cenário se deu em 2023, em que Noboa se elegeu.

O cenário para o 2º turno é muito estreito. Ambos os candidatos estão empatados em pesquisas de intenção de voto. De acordo com pesquisa da Comunicaliza, publicada em 3 de abril, Noboa lidera com 50,3% das intenções dos votos válidos, seguido por Luisa González (49,7%). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O candidato eleito vai governar até 2029.

Daniel Noboa e Luisa González possuem diferentes visões para solucionar os problemas atuais do Equador. O empresário segue uma linha mais neoliberal na economia e com destaque para reforçar a segurança e seguir uma “linha-dura” com os presos pelo narcotráfico..

A advogada, por outro lado, adota um papel mais ativo do Estado na economia para assegurar a “justiça social”. Na segurança, González segue uma ideia mais branda e que investe na educação e saúde para diminuir a criminalidade