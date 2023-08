Ex-vereador testemunha do caso Marielle Franco é morto a tiros

O ex-vereador Zico Bacana e o irmão foram mortos nesta segunda-feira, 7, em um ataque a tiros em uma padaria em Guadalupe, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Um carro passou atirando na esquina das ruas Eneas Martins com Francisco Portela. O ex-parlamentar foi testemunha do caso da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018.

Bacana foi baleado na região da cabeça. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu. O irmão dele, Jorge Tavares, foi levado para o Hospital Carlos Chagas. Ele também morreu por causa dos ferimentos.

Os dois estavam com um segurança. A Polícia Militar confirmou uma terceira vítima baleada nas costas e no pé. A identidade não foi divulgada.

Zico Bacana foi investigado pela CPI das Milícias e chegou a ser ouvido como testemunha nas diligências sobre o assassinato de Marielle Franco.