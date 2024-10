Fafá de Belém canta com Janja durante o Círio de Nazaré

O projeto Varanda de Belém foi criado por Fafá, onde convida artistas para conhecerem o Círio de Nazaré - Foto: Reprodução/Twitter

O presidente Lula e a primeira-dama Janja Lula seguem em Belém-PA onde acompanham as celebrações do Círio de Nazaré. Os dois acompanharam a passagem da procissão da trasladação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré do camarote do governador do Pará, Hélder Barbalho.

Na noite do sábado, 12, Janja foi convidada pela cantora Fafá de Belém para “dar uma palhinha” em sua varanda e cantou uma música alusiva ao Círio de Belém com a cantora. Em seguida, o casal deixou o local.

Varanda de Belém

O projeto Varanda de Belém foi criado por Fafá, onde convida artistas para conhecerem o Círio de Nazaré. Neste ano, artistas como Dira Paes e Letícia Colin participam do evento.