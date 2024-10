No Círio, Lula recebe imagem de Nossa Senhora de Nazaré de devoto

Festa religiosa acontece anualmente há mais de 200 anos - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Marcando presença na procissão do Círio de Nazaré, neste domingo,13, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré – padroeira da Amazônia – das mãos de um devoto que estava no meio da multidão. A primeira-dama Janja da Silva e a cantora Fafá de Belém também participaram da celebração.

O vídeo, publicado no Instagram do presidente, mostra o momento em que um fiel estende a imagem para Lula. Após o mandatário aceitar o presente, o devoto escala uma grade e entrega a réplica da santa. No dia anterior, o presidente também tinha ganhado um terço vindo da multidão.

Lula assistiu a procissão da berlinda da Estação das Docas, no centro de Belém.

No sábado,12, o presidente e Janja participaram da Romaria Fluvial, quando os fiéis seguem em procissão com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré na Baía do Guajará. O percurso foi do trapiche do distrito de Icoaraci até o monumento Escadinha do Cais, no porto da capital.

A festa religiosa, que acontece anualmente há mais de 200 anos, é um ato de devoção à Nossa Senhora de Nazaré, um dos nomes da mãe de Jesus Cristo no catolicismo.



Também conhecida como Padroeira da Amazônia e dos pescadores, milhares de pessoas vão todos os anos a Belém, capital do Pará, para agradecer os milagres concedidos pela santa. O evento é considerado Patrimônio Cultural da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Confira: