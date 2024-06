Fala de Pacheco sobre PL do Aborto alivia governo Lula, diz blog

Fala de Pacheco alivia o governo com fala - Foto: Pedro Gontijo | Agência Senado

A fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), sobre o projeto que versa sobre mudanças na legislação do aborto, que ganhou urgência na Câmara dos Deputados, trouxe aívio ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação é do blog do jornalista Valdo Cruz, do G1.

Ao comentar sobre o texto, na quinta-feira, 13, Pacheco afirmou que o projeto não será levado ao plenário do Senado sem passar por comissões. Ele ainda alertou para o risco do PL ser inconstitucional.

>> "Debate não está no bom caminho", dispara Rui Costa sobre PL do aborto

Segundo o blog, um assessor do presidente Lula afirmou que a fala de Pacheco 'socorreu' o governo. Durante a semana, o presidente do Senado foi responsável pela derrota do Planalto no medida provisória do uso do Cofins e PIS no pagamento de tributos.

“O Pacheco nos derrotou e nos salvou na mesma semana. Por isso, não dá para dizer que ele é nosso adversário", disse o asessor.