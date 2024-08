Famosa pelo hit “Passar o rodo” lança candidatura no PL de Bolsonaro

MC Bruninnha agora canta no segmento gospel - Foto: Reprodução

A ex-funkeira, MC Brunninha, conhecida por cantar o hit “Passar o Rodo” e por ter participado do reality show A Fazenda, decidiu ser candidata a vereadora pelo PL na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. As informações são do Metrópoles.



A MC aparece em fotos nas redes sociais ao lado do ex-presidente Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ela atua agora no segmento gospel. Brunninha é casada com o tenente-coronel Hyago Lopes, que trabalha como assessor no gabinete do deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ), que foi ministro no governo de Bolsonaro.

Leia mais:

>> Advogado de Bolsonaro deixa caso de ex-presidente no STF