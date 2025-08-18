Farra no INSS: Alcolumbre marca data para instalação da CPMI

- Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou para a próxima quarta-feira, 20, a instalação da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que irá investigar as fraudes apontadas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A presidência da comissão ficará com o senador Omar Aziz (PSD-AM) e a relatoria será conduzida pelo deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Criada para apurar o esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões, estimado em R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, a CPMI havia sido formalizada em junho, mas aguardava a indicação de membros e a instalação oficial.

A CPMI será composta por 15 deputados e 15 senadores, além de suplentes. As vagas devem seguir a proporcionalidade partidária, e os líderes ainda finalizam as indicações. Entre os confirmados estão Coronel Fernanda (PL-MT) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO), pelo PL, e Paulo Pimenta (PT-RS), pelo PT.

As fraudes foram descobertas em abril, após operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União.