Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Farra no INSS: Alcolumbre marca data para instalação da CPMI

Comissão para investigar fraudes de R$ 6,3 bilhões no INSS será instalada na quarta

Por Da Redação

18/08/2025 - 16:38 h
Imagem ilustrativa da imagem Farra no INSS: Alcolumbre marca data para instalação da CPMI
-

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou para a próxima quarta-feira, 20, a instalação da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que irá investigar as fraudes apontadas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A presidência da comissão ficará com o senador Omar Aziz (PSD-AM) e a relatoria será conduzida pelo deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Criada para apurar o esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões, estimado em R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, a CPMI havia sido formalizada em junho, mas aguardava a indicação de membros e a instalação oficial.

A CPMI será composta por 15 deputados e 15 senadores, além de suplentes. As vagas devem seguir a proporcionalidade partidária, e os líderes ainda finalizam as indicações. Entre os confirmados estão Coronel Fernanda (PL-MT) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO), pelo PL, e Paulo Pimenta (PT-RS), pelo PT.

As fraudes foram descobertas em abril, após operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

3 bilhões aposentadorias pensões Comissão Parlamentar Mista Inquérito CPMI INSS Davi Alcolumbre descontos ilegais fraudes INSS Instituto Nacional Seguro Social Omar Aziz PSD-AM R$ 6 Republicanos-TO Ricardo Ayres Senado Federal União-AP

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x