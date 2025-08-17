Fraude do INSS: CPMI para apurar esquema é instalada nesta semana

Sede no INSS - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigará fraudes bilionárias contra o INSS será instalada ainda nesta semana. A presidência da comissão ficará com o senador Omar Aziz (PSD-AM) e a relatoria será conduzida pelo deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

Criada para apurar o esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões, estimado em R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, a CPMI havia sido formalizada em junho, mas aguardava a indicação de membros e a instalação oficial.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), garantiu que a comissão será instalada “impreterivelmente” nesta semana, em acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Motta indicou Ricardo Ayres para a relatoria, destacando seu perfil conciliador.

Em nota, Ayres afirmou que pretende conduzir os trabalhos de forma técnica, imparcial e transparente: “Nosso compromisso é apurar com rigor todas as denúncias de irregularidades, garantindo que os culpados respondam pelo que fizeram e que os direitos dos beneficiários sejam preservados”.

A CPMI será composta por 15 deputados e 15 senadores, além de suplentes. As vagas devem seguir a proporcionalidade partidária, e os líderes ainda finalizam as indicações. Entre os confirmados estão Coronel Fernanda (PL-MT) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO), pelo PL, e Paulo Pimenta (PT-RS), pelo PT.

As fraudes foram descobertas em abril, após operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União.