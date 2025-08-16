Menu
MANDOU A REAL

Alckmin detona Eduardo Bolsonaro: 'trabalha contra interesse do país'

Vice-presidente comentou reunião de deputado com secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que cancelou agenda com Haddad

Redação

Por Redação

16/08/2025 - 12:48 h
Alckmin não aliviou ao comentar atuação de Eduardo Bolsonaro contra os interesses do Brasil
Alckmin não aliviou ao comentar atuação de Eduardo Bolsonaro contra os interesses do Brasil

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, visitou neste sábado, 16, em Brasília, uma concessionária para acompanhar as vendas de carros que integram o programa “Carro Sustentável”.

Questionado por jornalistas sobre a reunião do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. Alckmin não poupou críticas ao parlamentar, que está nos Estados Unidos articulando sanções contra o Brasil.

“Primeiro, lamentar que maus brasileiros trabalhem contra o interesse do país, de maneira injusta”, disse o vice-presidente. Eduardo e o secretário se encontraram na última quarta-feira, 13, nos Estados Unidos. O encontro foi divulgado pelo deputado licenciado. A Casa Branca não confirmou a agenda.

Apex amplia ação nos EUA para apoiar empresas atingidas pelo tarifaço
Lula rebate fala polêmica de Trump e comenta negociação após tarifaço
Em meio a tarifaço, França reforça laços com Brasil em trend nas redes
Tarifaço: entenda plano bilionário de Lula para proteger empresas

Falta de agenda

O chefe do Tesouro americano cancelou uma reunião que teria com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A conversa, que seria virtual, aconteceria no mesmo dia do encontro de Bessent com Eduardo.

Após o cancelamento, Haddad criticou o que chamou de “militância antidiplomática”, em referência à atuação de Eduardo em Washington. Os americanos justificaram o cancelamento alegando falta de agenda.

O vice-presidente também falou do plano de contingência do governo para combater o tarifaço. Alckmin afirmou que espera que o PLP (projeto de lei complementar) enviado para excepcionalizar da meta fiscal R$ 9,5 bilhões em gastos com o pacote seja aprovado rapidamente.

eduardo bolsonaro Geraldo Alckmin Scott Bessent tarifaço

x