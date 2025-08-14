Em meio a tarifaço, França reforça laços com Brasil em trend nas redes

Relação entre Lula e Macron foi lembrada em trend das redes sociais - Foto: Ludovic Marin / AFP

Em meio ao tarifaço do governo Donald Trump a importações brasileiras e os constantes ataques da Embaixada dos Estados Unidos à democracia do Brasil, a França decidiu entrar na nova trend das redes e postar um vídeo em apoio ao Brasil.

No perfil do Instagram, a Embaixada francesa postou um compilado de fotos e vídeos de Lula com Emanuel Macrón e de acordos assinados entre os dois países e diz na legenda: "Tem gente que não tem parceria forte com o Brasil". Ao fundo, a música que tem sido trend: "Que pena que não é o meu caso".

Na legenda, a embaixada da França ainda escreve que os dois países compartilham valores, projetos e sonhos e conclui "Seguimos juntos por um futuro comum".

Assim como o país europeu, a China também reforçou seus laços diplomáticos com o Brasil. O presidente chinÊs, Xi Jinping, disse em uma conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que os dois países podem dar exemplo de "autossuficiência" no Sul Global, em um momento de desafios comerciais e geopolíticos.

Pacote contra o tarifaço

O governo federal oficializou na tarde desta quinta-feira, 13, a medida provisória que institui o plano Brasil Soberano, para as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% do governo de Trump.

A decisão do presidente Lula (PT) foi publicada em versão extra do Diário Oficial da União (DOU) e vai além do incentivo de R$ 30 bilhões, por meio do Fundo de Garantia à Exportação (FGE),anunciado pelo chefe do Palácio do Planalto.

A nova medida é norteada por três eixos: