BOA RELAÇÃO
Em meio a tarifaço, França reforça laços com Brasil em trend nas redes
Embaixada francesa postou um compilado de fotos e vídeos de Lula com Emanuel Macrón e de acordos assinados entre os dois países
Por Redação
Em meio ao tarifaço do governo Donald Trump a importações brasileiras e os constantes ataques da Embaixada dos Estados Unidos à democracia do Brasil, a França decidiu entrar na nova trend das redes e postar um vídeo em apoio ao Brasil.
No perfil do Instagram, a Embaixada francesa postou um compilado de fotos e vídeos de Lula com Emanuel Macrón e de acordos assinados entre os dois países e diz na legenda: "Tem gente que não tem parceria forte com o Brasil". Ao fundo, a música que tem sido trend: "Que pena que não é o meu caso".
Na legenda, a embaixada da França ainda escreve que os dois países compartilham valores, projetos e sonhos e conclui "Seguimos juntos por um futuro comum".
Assim como o país europeu, a China também reforçou seus laços diplomáticos com o Brasil. O presidente chinÊs, Xi Jinping, disse em uma conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que os dois países podem dar exemplo de "autossuficiência" no Sul Global, em um momento de desafios comerciais e geopolíticos.
Pacote contra o tarifaço
O governo federal oficializou na tarde desta quinta-feira, 13, a medida provisória que institui o plano Brasil Soberano, para as empresas afetadas pelo tarifaço de 50% do governo de Trump.
A decisão do presidente Lula (PT) foi publicada em versão extra do Diário Oficial da União (DOU) e vai além do incentivo de R$ 30 bilhões, por meio do Fundo de Garantia à Exportação (FGE),anunciado pelo chefe do Palácio do Planalto.
A nova medida é norteada por três eixos:
- Fortalecimento do setor produtivo;
- Proteção aos trabalhadores;
- Diplomacia comercial e multilateralismo.
