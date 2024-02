Felipe Freitas aponta redução em casos de violação de direitos humanos | A TARDE

O saldo de cerca de 11 milhões de pessoas que passaram pelos portais durante os dias de Carnaval de Salvador, chama atenção não só pelo número geral, mas acende um alerta pelo número de possíveis ocorrências referentes a racismo, trabalho infantil, entre outros direitos humanos.

No entanto, o secretário estadual de Justiça, Felipe Freitas, avaliou, nesta quarta-feira, 14, o resultado como positivo para sua pasta. "Nós realizamos mais de 2 mil atendimentos, 70% deles relacionados a crianças e adolescentes em situação a vulnerabilidade no espaço da festa. Os números em geral são menores do que no ano passado, onde a gente teve menos de 2 mil casos. Esse ano, a gente teve um pouco mais de casos com crianças e adolescentes, mas no geral, temos uma redução do número de casos de violação de direitos humanos", pontuou.

Freitas também pregou discussões sobre melhorias de condições de trabalho para cordeiros, ambulantes e catadores, por exemplo. "Nós precisamos coletivamente da prefeitura, governo do estado e empresas para discutir mais e melhorar as condições de trabalho na festa, para garantir remuneração justa e trabalho decente. Essa vai ser a nossa agenda para 2025, priorizar as relações de trabalho junto com a Secretaria de Trabalho, Empregos e Renda", prometeu o responsável pela pasta.