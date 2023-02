Felipe Neto discursa na Unesco contra radicalização nas redes sociais

O youtuber Felipe Neto fez declaração contra o discurso de ódio nas redes sociais, durante participação na conferência global da Unesco, em Paris. O evento começou nesta quarta-feira, 22, e tem como objetivo debater ações contra as fake news no meio digital. O encerramento ocorre nesta quinta-feira, 23.

Na conversa, Felipe Neto pontuou as perseguições que tem sofrido por questões políticas, que são acompanhadas de campanhas que incluem notícias falsas com o seu nome. Para o youtuber, a questão comercial ainda é um desafio para a solução do problema nas plataformas de interação social.

“Recomendações é o modelo inteiro de negócios dessas companhias e como eles ganham dinheiro. E esta é a raiz do problema. Estamos em uma guerra pela atenção que as companhias precisam roubar. A atenção de uma para a outra. E elas usam todas as armas possíveis para nos manter presos ali”, disse Felipe Neto.

Além da participação no evento da Unesco, o influencer fará parte de um grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que tem como finalidade combater o discurso de ódio. A publicação do seu nome saiu no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 22, com assinatura do chefe da pasta, Silvio Almeida.