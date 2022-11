FenaPRF culpa Bolsonaro por dificuldade na pacificação

A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) e os Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais publicaram uma nota repudiando o silêncio do presidente Jair Bolsonaro (PL) perante o bloqueio de rodovias federais por todo país. Os protestos ilegais tiveram início após a derrota do candidato no segundo turno das eleições presidenciais.

Na publicação, a FenaPRF e os Sindicatos da categoria de todo o país, reafirmam o compromisso com o Estado Democrático de Direito, prega o respeito pelos resultados obtidos nas urnas no último domingo, 30, além de criticar a atitude do presidente.

“A postura do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, em manter o silêncio e não reconhecer o resultado das urnas acaba dificultando a pacificação do país, estimulando uma parte de seus seguidores a adotarem ações de bloqueios nas estradas brasileiras”, diz a nota.

A Federação ainda salienta que os “PRFs seguem trabalhando diuturnamente para o restabelecimento do direito de ir e vir da população. Importa frisar que compete exclusivamente à gestão do Departamento de Polícia Rodoviária Federal providenciar e disponibilizar os meios e a organização do efetivo necessários para dar cumprimento à desobstrução das rodovias federais”.

A nota segue cobrando postura firme da corporação diante dos acontecimentos. “Nesse sentido, o sistema sindical dos PRFs segue cobrando uma postura firme da direção do DPRF, para prover os meios necessários para que a corporação cumpra suas funções constitucionais, garantindo assim o direito de ir e vir da população e resguardando a segurança e integridade dos policiais”.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta segunda-feira, 31, o total desbloqueio das rodovias federais que registraram paralisações de caminhoneiros.