POLÍTICA
DIREITO TRABALHISTA

Férias 2025: novas regras com multa automática, aviso e fracionamento

Segundo o Ministério do Trabalho, as atualizações visam modernizar a legislação

Por Isabela Cardoso

10/08/2025 - 19:57 h
Imagem ilustrativa da imagem Férias 2025: novas regras com multa automática, aviso e fracionamento
-

A partir de julho de 2025, entram em vigor mudanças significativas nas regras trabalhistas sobre férias, com atualizações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Embora o direito a 30 dias de descanso remunerado seja mantido, a nova legislação traz maior controle sobre o fracionamento das férias, exige comunicação prévia obrigatória e impõe multas automáticas para empresas que descumprirem os prazos.

Comunicação antecipada das férias: 30 Dias de Aviso Obrigatório

A partir da nova regra, as empresas deverão comunicar por escrito ao trabalhador a concessão das férias com, no mínimo, 30 dias de antecedência. Essa medida tem como objetivo garantir previsibilidade e evitar alterações de última hora no período de descanso.

“Essa exigência assegura ao empregado tempo para se programar e garante maior segurança jurídica para ambos os lados”, explica especialista em direito do trabalho.

Multa automática

Outra novidade importante é a aplicação automática de multas para empresas que não concederem férias no prazo legal. Diferente do modelo anterior, em que a penalidade dependia de ação judicial, agora a fiscalização será feita administrativamente, tornando o cumprimento da lei mais efetivo e ágil.

Regras mais rígidas para o fracionamento das férias

A nova legislação permite o fracionamento das férias em até três períodos, mas com regras mais restritivas: um dos períodos deve ter no mínimo 14 dias corridos, e os outros dois, ao menos 5 dias cada. O objetivo é equilibrar a flexibilidade para as empresas com o direito do trabalhador a um descanso contínuo.

Qual o motivo das mudanças?

Segundo o Ministério do Trabalho (MTE), as atualizações visam modernizar a legislação para refletir a dinâmica atual do mercado, sem reduzir direitos.

“O novo modelo busca equilibrar a flexibilidade para as empresas com a proteção ao trabalhador, garantindo o descanso necessário e o respeito aos prazos”, afirma o órgão.

CLT direito trabalhista Férias 2025

