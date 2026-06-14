Filha de Oswaldo Eustáquio é agredida em boate durante jogo do Brasil

A filha do jornalista bolsonarista Oswaldo Eustáquio, Mariana Eustáquio, de 18 anos, foi agredida na noite de sábado, 13, durante uma briga em uma boate em Brasília. O caso ocorreu durante a transmissão da partida entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo, que terminou em 1 a 1.

Mariana estava no local com amigas e tentou separar uma briga envolvendo uma delas. Em meio à confusão, um dos agressores puxou o cabelo da jovem, que caiu de costas e bateu a nuca.

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Segundo o laudo médico, Mariana perdeu a consciência após bater a cabeça e sofreu uma pequena fratura por compressão na vértebra L2, na parte baixa das costas.

Ao comentar o caso em entrevista ao portal Metrópoles, Oswaldo Eustáquio afirmou que se sente impotente por estar fora do Brasil e não poder acompanhar a recuperação da filha.

O jornalista, que atualmente mora na Espanha, também voltou a criticar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de apreender o passaporte de Mariana sob a acusação de que os perfis e contas da adolescente estariam sendo utilizados pelo próprio pai para burlar ordens judiciais.

“Minha filha está com o passaporte apreendido, com as contas bloqueadas, foi alvo de busca e apreensão aos 16 anos, simplesmente por ser minha filha. Hoje acordo com a notícia de que ela foi agredida em uma casa noturna. Tenho um sentimento de impotência por não poder estar ao lado dela neste momento”, disse.

Alvo do STF

Oswaldo Eustáquio tem contra si mandados de prisão em aberto no Brasil, determinados pelo ministro Alexandre de Moraes.

Ele é acusado dos crimes de ameaça, corrupção de menores e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, em razão dos atos de 8 de janeiro de 2023. Eustáquio negou as acusações em declarações públicas.

Em dezembro passado, a Audiência Nacional da Espanha, tribunal sediado em Madri, negou o pedido de extradição formulado pelo Brasil. Segundo a Justiça espanhola, Eustáquio não pode ser enviado ao país por ser alvo de uma investigação com “motivação política”.