BRIGA
Filha de Oswaldo Eustáquio é agredida em boate durante jogo do Brasil
Mariana Eustáquio, de 18 anos, perdeu a consciência após bater a cabeça
A filha do jornalista bolsonarista Oswaldo Eustáquio, Mariana Eustáquio, de 18 anos, foi agredida na noite de sábado, 13, durante uma briga em uma boate em Brasília. O caso ocorreu durante a transmissão da partida entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo, que terminou em 1 a 1.
Mariana estava no local com amigas e tentou separar uma briga envolvendo uma delas. Em meio à confusão, um dos agressores puxou o cabelo da jovem, que caiu de costas e bateu a nuca.
Segundo o laudo médico, Mariana perdeu a consciência após bater a cabeça e sofreu uma pequena fratura por compressão na vértebra L2, na parte baixa das costas.
Ao comentar o caso em entrevista ao portal Metrópoles, Oswaldo Eustáquio afirmou que se sente impotente por estar fora do Brasil e não poder acompanhar a recuperação da filha.
O jornalista, que atualmente mora na Espanha, também voltou a criticar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de apreender o passaporte de Mariana sob a acusação de que os perfis e contas da adolescente estariam sendo utilizados pelo próprio pai para burlar ordens judiciais.
“Minha filha está com o passaporte apreendido, com as contas bloqueadas, foi alvo de busca e apreensão aos 16 anos, simplesmente por ser minha filha. Hoje acordo com a notícia de que ela foi agredida em uma casa noturna. Tenho um sentimento de impotência por não poder estar ao lado dela neste momento”, disse.
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Alvo do STF
Oswaldo Eustáquio tem contra si mandados de prisão em aberto no Brasil, determinados pelo ministro Alexandre de Moraes.
Ele é acusado dos crimes de ameaça, corrupção de menores e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, em razão dos atos de 8 de janeiro de 2023. Eustáquio negou as acusações em declarações públicas.
Em dezembro passado, a Audiência Nacional da Espanha, tribunal sediado em Madri, negou o pedido de extradição formulado pelo Brasil. Segundo a Justiça espanhola, Eustáquio não pode ser enviado ao país por ser alvo de uma investigação com “motivação política”.