Filha de Roberto Jefferson burlou bloqueio para acessar X no Brasil

Cristiane Brasil é filha de Roberto Jefferson - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, usou o X, antigo Twitter, por meio de VPN durante o período em que a rede social esteve suspensa no país. A plataforma voltou a funcionar na última semana.

Leia mais

>>Roberto Jefferson tem sentença por atacar Cármen Lúcia anulada

>> PGR defende manter prisão de Roberto Jefferson

>> PF manda Roberto Jefferson pagar conserto de viatura que ele fuzilou

De acordo com Lauro Jardim, colunista do portal O Globo, Cristiane teria usado a ferramenta para burlar o bloqueio no Brasil, determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e direcionado ataques ao próprio magistrado.

Cristiane Brasil teve sua conta suspensa na rede em 2022, mas recuperou em junho deste ano. A ex-parlamentar foi deputada federal entre 2015 e 2019, período em que chegou a ser indicada para o Ministério do Trabalho pelo então presidente Michel Temer, mas não assumiu o cargo após veto da justiça.