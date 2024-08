PF manda Roberto Jefferson pagar conserto de viatura que ele fuzilou

Dos 42 disparos, 25 foram no teto (que não é blindado) - Foto: Reprodução

O ex-deputado federal, Roberto Jefferson, que é réu por quatro tentativas de homicídio, vai ter pagar um prejuízo causado por ele em uma viatura da Polícia Federal (PF). Jefferson fuzilou a viatura em outubro de 2022, na cidade de Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro.



Dos 42 disparos, 25 foram no teto (que não é blindado), 14 no para-brisa, dois na lateral esquerda e um no capô. Dentre os itens trocados estão giroflex, forro do teto e para-brisa. A viatura também precisou de reparos no sistema de ar-condicionado e no motor.

Jefferson foi intimado a pagar R$ 39.581,32 em virtude do prejuízo causado. O relatório final da sindicância da Polícia Federal aponta a "insanidade da conduta do ex-deputado, que consciente e voluntariamente, após descobrir a finalidade da presença da equipe policial, passou a atacar os agentes da lei com granadas e disparos de arma de fogo de grosso calibre, assumindo o risco de causar o resultado morte daqueles policiais e gerando danos ao patrimônio público empregado na ação".

