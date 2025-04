Filho de Bolsonaro repudia fala de deputado que desejou morte de Lula

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se posicionou sobre o assunto na sessão desta quarta-feira - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, senador Flávio (PL-RJ), repudiou as falas do deputado Gilvan da Federal (ES), que desejou a morte do presidente Lula (PT) durante sessão em uma das comissões temáticas no Senado Federal.

Na sessão legislativa desta quarta-feira, 9, o congressista citou o seu pai e relembrou as mesmas falas direcionadas ao ex-mandatário. Para Flávio, o posicionamento do seu correligionário deve ser considerado “reprovável”.

"Não é uma postura que se espera de um parlamentar que tá ali pra discutir as coisas sérias do Brasil", afirmou Flávio.

Mesmo sendo contra a declaração, o senador diz que não cabe ao Congresso Nacional aplicar qualquer tipo de sanção contra o parlamentar.

"Esse julgamento a população vai fazer e quem se sentiu ofendido entender que foi vítima de algum crime, tem os procedimentos judiciais para ser tomado", disse o senador do PL.

