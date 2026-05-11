Fim do visto? Brasileiros ganham entrada facilitada na China

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Brasileiros poderão viajar para a China sem visto até o fim de 2026 após um acordo firmado entre os governos brasileiro e chinês para isenção recíproca do documento em viagens de curta duração.

A regra também passa a valer para cidadãos chineses que desejam visitar o Brasil. Segundo o acordo, turistas dos dois países poderão permanecer no território estrangeiro por até 30 dias sem necessidade de autorização prévia de entrada.

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A nova medida entrou em vigor nesta segunda-feira, 11, para viajantes chineses no Brasil. No caso dos brasileiros, a entrada sem visto na China já estava autorizada desde maio de 2025.

A isenção vale até 31 de dezembro e contempla viagens para:

turismo;

negócios;

participação em eventos culturais e esportivos;

visitas familiares;

congressos, conferências e reuniões.

A expectativa do governo brasileiro é que o acordo aumente o fluxo de turistas, empresários e intercâmbios culturais entre os dois países.

Em 2025, o Brasil registrou recorde de entrada de turistas estrangeiros, com mais de 9,2 milhões de visitantes internacionais.

O acordo também busca fortalecer relações econômicas e diplomáticas entre Brasil e China, principais parceiros comerciais em diferentes setores da economia.