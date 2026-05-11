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ISENÇÃO RECÍPROCA

Fim do visto? Brasileiros ganham entrada facilitada na China

Acordo entre os governos brasileiro e chinês impulsiona turismo

Ane Catarine
Por

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Brasil e China derrubam exigência de visto para turistas
Brasil e China derrubam exigência de visto para turistas - Foto: Agência Brasil/ Antonio Cruz

Brasileiros poderão viajar para a China sem visto até o fim de 2026 após um acordo firmado entre os governos brasileiro e chinês para isenção recíproca do documento em viagens de curta duração.

A regra também passa a valer para cidadãos chineses que desejam visitar o Brasil. Segundo o acordo, turistas dos dois países poderão permanecer no território estrangeiro por até 30 dias sem necessidade de autorização prévia de entrada.

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A nova medida entrou em vigor nesta segunda-feira, 11, para viajantes chineses no Brasil. No caso dos brasileiros, a entrada sem visto na China já estava autorizada desde maio de 2025.

A isenção vale até 31 de dezembro e contempla viagens para:

  • turismo;
  • negócios;
  • participação em eventos culturais e esportivos;
  • visitas familiares;
  • congressos, conferências e reuniões.

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A expectativa do governo brasileiro é que o acordo aumente o fluxo de turistas, empresários e intercâmbios culturais entre os dois países.

Em 2025, o Brasil registrou recorde de entrada de turistas estrangeiros, com mais de 9,2 milhões de visitantes internacionais.

O acordo também busca fortalecer relações econômicas e diplomáticas entre Brasil e China, principais parceiros comerciais em diferentes setores da economia.

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