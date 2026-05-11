ISENÇÃO RECÍPROCA
Fim do visto? Brasileiros ganham entrada facilitada na China
Acordo entre os governos brasileiro e chinês impulsiona turismo
Brasileiros poderão viajar para a China sem visto até o fim de 2026 após um acordo firmado entre os governos brasileiro e chinês para isenção recíproca do documento em viagens de curta duração.
A regra também passa a valer para cidadãos chineses que desejam visitar o Brasil. Segundo o acordo, turistas dos dois países poderão permanecer no território estrangeiro por até 30 dias sem necessidade de autorização prévia de entrada.
A nova medida entrou em vigor nesta segunda-feira, 11, para viajantes chineses no Brasil. No caso dos brasileiros, a entrada sem visto na China já estava autorizada desde maio de 2025.
A isenção vale até 31 de dezembro e contempla viagens para:
- turismo;
- negócios;
- participação em eventos culturais e esportivos;
- visitas familiares;
- congressos, conferências e reuniões.
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A expectativa do governo brasileiro é que o acordo aumente o fluxo de turistas, empresários e intercâmbios culturais entre os dois países.
Em 2025, o Brasil registrou recorde de entrada de turistas estrangeiros, com mais de 9,2 milhões de visitantes internacionais.
O acordo também busca fortalecer relações econômicas e diplomáticas entre Brasil e China, principais parceiros comerciais em diferentes setores da economia.
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