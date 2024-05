Flávio Bolsonaro vira opção para o Planalto em 2026; entenda | A TARDE

O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é visto pelo Palácio do Planalto como a opção do clã Bolsonaro para disputar a presidência da República nas eleições de 2026. A informação é de Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Segundo a coluna, a avaliação é de que Bolsonaro não lançaria um nome de fora da família para a disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nem abriria espaço para a esposa Michelle Bolsonaro, hoje cotada para o pleito.

Ainda de acordo com a publicação, existe um entendimento de que, caso o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), for cassado com o vice, Thiago Pampolha, e com o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar, Flávio seria favorito em uma nova eleição para o comando do estado.

