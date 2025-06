Fraude no INSS: PF avança na quinta fase e faz novas prisões

Sede no INSS - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira, 17, a quinta fase da operação “Sem Desconto” e prendeu dois investigados preventivamente, suspeitos de participação nas fraudes nos descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS.

Os agentes também cumprem cinco mandados de busca e apreensão para apreender bens e documentos.

As prisões foram realizadas nas cidades de Aracaju e Umbaúba (SE). Os mandados de busca e apreensão foram executados em Aracaju (2), Cristinápolis/SE (2) e Umbaúba (1). As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Sergipe.

Determinou-se, ainda, o sequestro de cinco imóveis vinculados aos investigados, avaliados em aproximadamente R$ 12 milhões.

Operação

A ação da PF pretende recuperar bens e avançar nas investigações sobre os descontos indevidos aplicados a benefícios do INSS, com foco na recomposição do erário e na responsabilização dos autores.

A primeira fase da operação foi cumprida em abril e prendeu seis pessoas ligadas às associações. O rombo investigado pela PF é de cerca de R$ 6 bilhões.