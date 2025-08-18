Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM PRORROGAÇÃO

Fux não pedirá vista, mas deve divergir de Moraes sobre Bolsonaro

Julgamento do ex-presidente começa no dia 2 de setembro

Redação

Por Redação

18/08/2025 - 9:40 h
Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) -

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), não deve pedir vista no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que deverá divergir do relator Alexandre de Moraes. É o que informaram interlocutores à CNN Brasil.

Havia expectativa no entorno bolsonarista de que Fux pediria vista dos autos por 90 dias, o que na prática levaria a conclusão do julgamento para 2026. O julgamento do ex-presidente começa no dia 2 de setembro.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Empresas são condenadas por obrigar funcionários a votar em Bolsonaro
Michelle Bolsonaro chama Lula de “pinguço” e detona eleitores do PT
Bolsonaro deixa prisão domiciliar e vai a hospital para exames médicos

Ele, porém, sinalizou a duas fontes com que a CNN conversou que não postergará seu voto, mas que deverá divergir de pontos da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e do provável voto de Moraes dando pena máxima ao ex-presidente.

Fux não estaria convicto, por exemplo, da correlação entre episódios como a reunião de Bolsonaro com embaixadores atacando a urna eletrônica com os atos de 8 de janeiro de 2023. Haveria, ainda, outros pontos de divergência.

Julgamento

No dia 2 de setembro será o primeiro dia de julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela trama golpista ocorrida para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. A sessão será aberta às 9h pelo presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin.

Em seguida, o ministro chamará o processo para julgamento e dará a palavra a Alexandre de Moraes, que fará a leitura do relatório, que contém o resumo de todas as etapas percorridas no processo, desde as investigações até a apresentação das alegações finais, etapa finalizada na última quarta-feira, 13, e que representa a última fase antes do julgamento.

Após a leitura do documento, Zanin passará a palavra para a acusação e as defesas dos réus. A ação penal que trata do caso se refere ao núcleo crucial da trama e será julgada pela Primeira Turma da Corte. O colegiado é responsável pela análise do caso porque o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, pertence à Primeira Turma.

O rito que será adotado no julgamento está previsto no Regimento Interno do STF e na Lei 8.038 de 1990, norma que regulamenta as regras processuais do tribunal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

divergência julgamento de Bolsonaro luiz fux pedido de vista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x