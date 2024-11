G20: Biden traz água própria e Xi Jinping pede praia fechada no Rio

Xi Jinping e Biden fizeram exigências que chamaram a atenção da coordenação de segurança do G20 - Foto: Nicolas Asfouri e Nicholas Kamm | AFP

O G20, cúpula que reúne os chefes de Estado dos 20 países mais ricos do mundo, se iniciará na próxima segunda-feira, 18, no Rio de Janeiro. Virão para o Brasil a maioria dos grandes líderes mundiais, como Joe Biden, presidente dos Estados Unidos; e Xi Jinping, presidente da China.

O presidente norte-americano, por exemplo, não beberá água brasileira. De acordo com informações do portal G1, dois aviões já aterrissaram na Base Aérea do Galeão com uma quantidade de água e comida suficiente para encher sete caminhões-baú. Todos esses suprimentos atenderão a Biden e sua delegação, que desembarcam no Rio de Janeiro no próximo domingo, 17.

Os aviões vindos dos Estados Unidos também trouxeram um helicóptero e um carro, de uso exclusivo da presidência norte-americana. É com esses veículos que Biden deve se locomover na cidade carioca entre as reuniões do G20.

Apesar disso tudo, não é Biden quem está dando mais trabalho aos coordenadores de segurança do G20, mas sim a delegação da China, que exigiu uma varredura de segurança nos 400 quartos de hotel que serão ocupados por ela na Zona Sul do Rio.

Os chineses, liderados por Xi Jinping, ainda pediu que a praia próxima ao hotel em que ficarão fique restrita a pessoas da delegação da China no G20. Fuzileiros navais farão a segurança da delegação asiática nas areias e nas águas cariocas, enquanto atiradores de elite estarão posicionados em pontos da hospedagem.

China e Estados Unidos estariam em uma lista das equipes de segurança do G20 como dois países considerados de risco alto no Rio de Janeiro. Nesse grupo, também estão as delegações de Israel e da Rússia, ambos países que estão envolvidos em guerras na Ásia e na Europa, respectivamente.