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PROIBIÇÃO

Google implementa proibição em sites para eleições de 2026

A proibição já havia sido implementada em 2024

Franciely Gomes
Por
A plataforma implementou a medida novamente
A plataforma implementou a medida novamente - Foto: Reprodução

As eleições de 2026 no Brasil serão guiadas por uma regra do Google. Implementada desde as eleições municipais de 2024, a diretriz proíbe a veiculação de anúncios políticos no Google Ads, plataforma de publicidade da empresa.

A medida foi adotada como forma de apoiar a integridade das eleições e impedir promoção indevida de candidatos aos cargos políticos de presidente da república, governador do estado, deputado federal, deputado estadual e senador.

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Em nota enviada à imprensa, o Google afirmou que a regra se baseia nas resoluções do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que determinou que empresas gigantes de tecnologia deveriam adotar diretrizes para impedir a circulação de desinformação na web.

Além de evitar informações descontextualizadas, que posteriormente podem impactar o processo eleitoral e o resultado final nas urnas eletrônicas de todo o Brasil.

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eleições eleições 2026 Google

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