Ex-secretária Rowenna Brito abre o jogo sobre combate à evasão escolar

Espaços de poder, violência de gênero, escuta popular e os rumos da educação pública na Bahia. Esses são os eixos centrais da entrevista com a ex-secretária de Educação do Estado, Rowenna Brito, que vai ser realizada nesta terça-feira, 2, no A TARDE Cast, podcast do Grupo A TARDE. A veiculação, no canal do YouTube do A A TARDE Play, ainda vai ser definida.

Professora de Gegrafia, jovem e ex-titular de uma das pastas mais estratégicas do governo baiano, Rowenna vai trazer para a mesa análises sobre os bastidores da política, os desafios da representatividade feminina e os debates socioeconômicos que movimentam o país.

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Mulheres no poder e violência de gênero

A presença feminina nos espaços de decisão e a segurança das mulheres vão ditar o tom inicial da conversa. Rowenna vai ser provocada a refletir sobre o abismo que ainda separa a teoria e a prática na ocupação de cargos de liderança por mulheres na política baiana.

O debate ganha contornos mais urgentes ao abordar a violência política de gênero — uma barreira invisível, mas agressiva, enfrentada por lideranças jovens e femininas no espaço público — e os alarmantes índices de feminicídio no Brasil.

A ex-secretária deve apontar as falhas centrais na rede de proteção atual e discutir como o poder público pode agir de forma preventiva para estancar a violência antes que ela vire estatística.

Escuta popular e jornada 6x1

No bloco voltado à metodologia de gestão, o podcast discute o real impacto dos Programas de Governo Participativos (PGPs), uma tradição recente e forte na política baiana. A sabatina vai questionar se a escuta popular realmente tem o poder de mudar os rumos de um governo ou se funciona apenas como um rito político partidário.

Ainda no campo social, Rowenna vai avaliar um dos temas mais quentes das redes e do parlamento: o fim da jornada de trabalho na escala 6x1. O programa vai debater a viabilidade econômica da proposta e a urgência de conciliar a saúde mental da classe trabalhadora com a produtividade do país.

Redução da evasão escolar

Fechando a entrevista, Rowenna Brito var fazer um balanço da passagem pela Secretaria de Educação da Bahia. Ela deve ainda ser provocada sobre qual considera o maior legado e, por outro lado, qual foi o "nó" mais complexo e difícil de desatar na estrutura da educação pública estadual.

Também vai estar em pauta o atual ecossistema de programas sociais de permanência estudantil, que interliga:

Bolsa Família (na base familiar)

Pé de Meia (focado no Ensino Médio)

Bolsa Permanência (no Ensino Superior)

A ex-secretária deve analisar como essa engrenagem de auxílios financeiros atua diretamente contra os índices de evasão escolar na Bahia e vai fazer um diagnóstico dos primeiros resultados práticos do programa "Pé de Meia" nas salas de aula baianas.