Jerônimo Rodrigues manda recado durante PGP em Senhor do Bonfim: "Festa da democracia"

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O governador da Bahia e pré-candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), chamou de "festa da democracia" a realização do Programa de Governo Participativo (PGP 2026) na cidade de Senhor do Bonfim, norte do estado. O evento contou com a presença de prefeitos, lideranças políticas, representantes da sociedade civil, empresários, estudantes e movimentos sociais.

Para ele, a plenária representou, além da celebração da participação popular, a construção coletiva do futuro da Bahia.

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“Nós temos aqui, sim, um clima de festa. O que estamos vendo aqui é a festa da democracia. O evento integra a rodada de escutas promovida pelo governo em diferentes territórios do estado para reunir propostas da população", afirmou.

Em discurso, o chefe do Executivo baiano fez uma reflexão sobre as mudanças vividas pelo interior do estado nas últimas décadas. Ao lembrar as dificuldades enfrentadas por gerações anteriores, citou a falta de escolas, energia, água tratada e oportunidades.

O governador relacionou a transformação dessa realidade às políticas públicas implementadas nos últimos anos e retomou uma mensagem apresentada no encontro da juventude realizado na véspera.

“Os pais de muitos desses jovens não tiveram sequer a oportunidade de concluir os estudos. Hoje vemos filhos de trabalhadores rurais e comunidades do interior chegando à universidade e construindo novas histórias”, completou o governador da Bahia.

Plenária da PGP em Senhor do Bonfim, neste domingo, 31 - Foto: Luis Capellão

Prefeitos reforçam apoio

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), recebeu o reforço no apoio de prefeitos da região norte do estado durante a realização, nestes sábado, 30, e domingo, 31, do Programa de Governo Participativo (PGP), que aconteceu nas cidades de Paulo Afonso e Senhor do Bonfim, respectivamente.

Para os gestores municipais, as obras, investimentos e a postura municipalista do governador são apontados como razões para manter o apoio ao petista, pré-candidato ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro deste ano.

No encontro de Paulo Afonso, o prefeito de Sátiro Dias, Pedrito Cruz, ressaltou as obras realizadas em parceria com os governos estadual e federal. Já o prefeito de Coronel João Sá, Carlinhos, destacou que Jerônimo tem cumprido os compromissos assumidos.

Na mesma cidade, o prefeito de Macururé, Bergue de Josias, reafirmou apoio ao projeto que tem como pilares Jerônimo, o ex-ministro Rui Costa, o senador Jaques Wagner e o presidente Lula.