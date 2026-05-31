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ELEIÇÕES

Prefeitos do norte da Bahia reforçam apoio a Jerônimo durante PGPs

Plenárias aconteceram nestes sábado, 30, e domingo, 31

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Rui Costa, Jerônimo Rodrigues, Jaques Wagner e Otto Alencar: quarteto marcou presença nos PGPs realizados neste fim de semana.
Rui Costa, Jerônimo Rodrigues, Jaques Wagner e Otto Alencar: quarteto marcou presença nos PGPs realizados neste fim de semana. - Foto: Divulgação/PGP

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), recebeu o reforço no apoio de prefeitos da região norte do estado durante a realização, nestes sábado, 30, e domingo, 31, do Programa de Governo Participativo (PGP), que aconteceu nas cidades de Paulo Afonso e Senhor do Bonfim, respectivamente.

Para os gestores municipais, as obras, investimentos e a postura municipalista do governador são apontados como razões para manter o apoio ao petista, pré-candidato ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro deste ano.

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No encontro de Paulo Afonso, o prefeito de Sátiro Dias, Pedrito Cruz, ressaltou as obras realizadas em parceria com os governos estadual e federal. Já o prefeito de Coronel João Sá, Carlinhos, destacou que Jerônimo tem cumprido os compromissos assumidos.

Na mesma cidade, o prefeito de Macururé, Bergue de Josias, reafirmou apoio ao projeto que tem como pilares Jerônimo, o ex-ministro Rui Costa, o senador Jaques Wagner e o presidente Lula.

Promessa e cumprimento

Em Senhor do Bonfim, o prefeito de Jaguarari, Seu Antônio do Terço, afirmou que a gestão de Jerônimo vai além das obras físicas. “É carinho, dedicação, organização, desenvolvimento e cultura”, resumiu. O prefeito de Pindobaçu, Dr. Davi, ressaltou o olhar social do governo.

Já Gustavo de Capeta, de Mairi, lembrou conquistas como o novo Colégio Estadual de Tempo Integral, obras de pavimentação e investimentos em segurança pública, reforçando que o governador “prometeu e cumpriu”. O prefeito de Filadélfia, Dr. André, apontou o diálogo permanente e a capacidade de escuta como diferenciais da gestão estadual.

Valorização

Para o secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, os depoimentos dos prefeitos demonstram a confiança de quem acompanha de perto os resultados da gestão estadual.

“Ninguém troca o certo pelo duvidoso”, disse.

Para o titular da pasta, os gestores reconhecem um governador que respeita os municípios e valoriza o papel dos prefeitos, ao contrário de quem os despreza. Como exemplo, citou o líder da oposição, o ex-prefeito ACM Neto.

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eleições 2026 Jerônimo Rodrigues Paulo Afonso Senhor do Bonfim

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