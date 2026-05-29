"Feriadou!" Jerônimo anuncia ponto facultativo na próxima semana

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou que assinou um decreto para garantir o ponto facultativo na sexta-feira da próxima semana, 5, após o feriado de Corpus Christi. A medida deve ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) neste sábado, 30.

Em gravação de vídeo, o governador afirmou que o “feriadão” de quatro dias será ideal para o descanso dos servidores e tamcelebrou o avanço da PEC do fim da escala 6x1.

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“Nós vamos aproveitar para dar uma descansada. Estou celebrando ainda a passagem do PL da jornada de trabalho 5x2. Então, tem a ver com isso, mais um ponto facultativo para você ter esse descanso com sua família”, divulgou o governador em vídeo publicado nesta sexta, 29.

Servidores de Salvador

No início de maio, a prefeitura de Salvador publicou um decreto em que suspende o expediente no dia 5 de junho.

Combinados com o sábado e domingo (6 e 7 de junho), eles formam um bloco de quatro dias seguidos sem expediente — pelo menos para quem é servidor público federal ou do município.

Segundo o documento, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), a ressalva fica apenas para serviços cuja prestação não admita interrupções — saúde e transporte são exemplos.