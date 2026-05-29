Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

FERIADÃO DE CORPUS CHRISTI

"Feriadou!" Jerônimo anuncia ponto facultativo na próxima semana

Governador afirmou que o “feriadão” de quatro dias será ideal para o descanso dos servidores

Leo Almeida
Por
A medida deve ser publicada no Diário Oficial do Estado neste sábado, 30.
A medida deve ser publicada no Diário Oficial do Estado neste sábado, 30. - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou que assinou um decreto para garantir o ponto facultativo na sexta-feira da próxima semana, 5, após o feriado de Corpus Christi. A medida deve ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) neste sábado, 30.

Em gravação de vídeo, o governador afirmou que o “feriadão” de quatro dias será ideal para o descanso dos servidores e tamcelebrou o avanço da PEC do fim da escala 6x1.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

DESCANSO

Junho terá feriadão de 4 dias; veja como fica a folga no Corpus Christi
Junho terá feriadão de 4 dias; veja como fica a folga no Corpus Christi imagem

FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

Anvisa libera retomada de produção na fábrica da Ypê
Anvisa libera retomada de produção na fábrica da Ypê imagem

SALVADOR

Protesto de um homem só: rodoviário em teto de ônibus é resgatado por bombeiros
Protesto de um homem só: rodoviário em teto de ônibus é resgatado por bombeiros imagem

“Nós vamos aproveitar para dar uma descansada. Estou celebrando ainda a passagem do PL da jornada de trabalho 5x2. Então, tem a ver com isso, mais um ponto facultativo para você ter esse descanso com sua família”, divulgou o governador em vídeo publicado nesta sexta, 29.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Jerônimo Rodrigues (@jeronimorodriguesba)

Servidores de Salvador

No início de maio, a prefeitura de Salvador publicou um decreto em que suspende o expediente no dia 5 de junho.

Combinados com o sábado e domingo (6 e 7 de junho), eles formam um bloco de quatro dias seguidos sem expediente — pelo menos para quem é servidor público federal ou do município.

Segundo o documento, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), a ressalva fica apenas para serviços cuja prestação não admita interrupções — saúde e transporte são exemplos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Corpus Christi feriadão Jerônimo Rodrigues ponto facultativo

Relacionadas

Mais lidas