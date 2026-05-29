Protesto de um homem só: rodoviário em teto de ônibus é resgatado por bombeiros

O motorista de ônibus da empresa OT-Trans que subiu em teto de ônibus para protestar por melhores condições de trabalho, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira. A ação aconteceu na avenida Edgar Santos, em Narandiba, e causou horas de engarrafamento.

Inicialmente, o Sindicato do Rodoviários chegou a divulgar que o rodoviário teria apresentado um surto psicológico, porém, segundo apuração do portal A TARDE no local com o Corpo de Bombeiros, o motorista não chegou a apresentar quadro clínico de surto.

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"Durante a negociação, a equipe constatou que o motorista não demonstrou intenção de tirar a própria vida. O objetivo dele era demonstrar uma insatisfação profissional relacionada a questões que estaria enfrentando no ambiente de trabalho", explicou a coordenadora da ação, capitã Naila, em entrevista ao à reportagem.

Ainda de acordo com a oficial, os bombeiros utilizaram técnicas de negociação para convencer o homem a descer do teto do ônibus em segurança, preservando sua integridade física e a de outras pessoas que estavam no local.

"Nossa equipe trabalhou para garantir a segurança da vítima, de terceiros e também para manter o fluxo de pessoas na região. Felizmente, conseguimos um desfecho positivo", afirmou.

Rodoviário reivindicava melhorias com frequência

Presente da ação, o representante do Sincato dos rodoviários Dirlei Telles, explicou que o motorista já vinha demonstrando insatisfação com as condições de trabalho enfrentadas pela categoria, sobretudo referente as cartas horárias.

"Ele vinha reivindicando melhorias nas cartas horárias, com a sobrecarga provocada pela redução de linhas e da frota em circulação. A gente sabe que elas estão apertadas e que a redução de algumas linhas acaba sobrecarregando os trabalhadores. Chega um momento em que a pessoa não consegue mais suportar toda essa pressão", disse.

Dilei destacou ainda que situações semelhantes têm preocupado o sindicato. "Não é a primeira vez que registramos casos relacionados ao adoecimento mental dos trabalhadores. O trânsito, a pressão diária, as jornadas e as condições de trabalho acabam gerando um nível elevado de estresse", afirmou.

Representantes da entidade permaneceram no local por cerca de quatro horas tentando negociar com o rodoviário para que ele deixasse o teto do ônibus em segurança.

Após ser convencido a descer, o trabalhador foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade de saúde, acompanhado por familiares.

Entenda como aconteceu

O rodoviário fazia a linha linha 1250-01 - Arenoso x Iguatemi, quando estacionou o ônibus próximo ao meio-fio antes de subir no teto do veículo para protestar.

Aação durou cerca de quatro horas. Em cima do teto, o motorista chegou a chorar e segurar uma bandeira do Brasil.

Equipes da Semob, da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de representantes da concessionária e do sindicato da categoria estiveram no local.

A via chegou a ficar parcialmente interditada e afetou o trânsito causando longo engarrafamento.

Desgaste físico

Em nota, o sindicato afirmou que o episódio seria reflexo do desgaste físico e emocional enfrentado diariamente pelos rodoviários da capital baiana. A entidade defendeu uma revisão urgente das cartas horárias e das escalas de trabalho da categoria.

“O adoecimento mental dos trabalhadores precisa ser tratado com seriedade. Os rodoviários estão exaustos e submetidos a jornadas desumanas”, destacou o comunicado.

O dirigente Dirlei Telles informou que o sindicato mantém um grupo de trabalho para discutir melhorias junto à Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). Entre os avanços recentes, ele citou: