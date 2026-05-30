Prefeitos elencam motivos para Jerônimo Rodrigues ser reeleito

O ritmo acelerado de entregas e obras para toda a Bahia, por parte da gestão Jerônimo Rodrigues (PT), tem sido visto por prefeitos de diversas regiões do estado como um dos motivos para a reeleição do atual titular do Palácio de Ondina, no pleito de outubro deste ano.

Gestores municipais defenderam a continuidade do petista, durante a realização do Programa de Governo Participativo (PGP), neste sábado, 30, em Paulo Afonso, por entenderem que a quantidade de investimentos em diversas partes do estado vem mudando a vida da população do interior para melhor.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Prefeitos Pedrito Cruz (Sátiro Dias), Carlinhos (Coronel João Sá) e Bergue de Josias (Macururé) - Foto: Montagem | Divulgação

"Lá tem infraestrutura, estradas que ligam Sátiro Dias a várias localidades, tem escola em tempo integral, tem educação de qualidade. O governador Jerônimo trabalha e trabalha muito", afirmou o prefeito de Sátiro Dias, Pedrito Cruz (PSD), ao destacar a quantidade de obras no município, localizado no centro-norte baiano.

Promoção de investimentos

O fato de ter entregado todas as obras e promovido investimentos firmados desde o início de sua gestão à frente do governo da Bahia também faz Jerônimo ter condições de estar à frente do Palácio de Ondina por mais quatro anos.

"Venho aqui demonstrar meu apoio ao nosso governador pelas obras para Coronel João Sá e o que ele está prometendo, ele está cumprindo. Agora mesmo a BA-084 está sendo construída", afirmou o prefeito do município do nordeste do estado, Carlinhos (MDB).

Além disso, o projeto político dos três pré-candidatos do PT na Bahia — Jerônimo, Jaques Wagner e Rui Costa — e do presidente Lula também foi citado pelos prefeitos como fundamental para o estado avançar. "Estou fechado com Jerônimo, com Rui Costa, fechado com Wagner e fechado com Lula", reforçou Bergue de Josias (PCdoB), prefeito de Macururé, norte baiano.