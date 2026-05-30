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ELEIÇÕES 2026

Prefeitos elencam motivos para Jerônimo Rodrigues ser reeleito

Governador da Bahia participa, neste sábado, 29, do PGP em Paulo Afonso, norte do estado

Yuri Abreu
Por
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O ritmo acelerado de entregas e obras para toda a Bahia, por parte da gestão Jerônimo Rodrigues (PT), tem sido visto por prefeitos de diversas regiões do estado como um dos motivos para a reeleição do atual titular do Palácio de Ondina, no pleito de outubro deste ano.

Gestores municipais defenderam a continuidade do petista, durante a realização do Programa de Governo Participativo (PGP), neste sábado, 30, em Paulo Afonso, por entenderem que a quantidade de investimentos em diversas partes do estado vem mudando a vida da população do interior para melhor.

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Prefeitos Pedrito Cruz (Sátiro Dias), Carlinhos (Coronel João Sá) e Bergue de Josias (Macururé)
Prefeitos Pedrito Cruz (Sátiro Dias), Carlinhos (Coronel João Sá) e Bergue de Josias (Macururé) - Foto: Montagem | Divulgação

"Lá tem infraestrutura, estradas que ligam Sátiro Dias a várias localidades, tem escola em tempo integral, tem educação de qualidade. O governador Jerônimo trabalha e trabalha muito", afirmou o prefeito de Sátiro Dias, Pedrito Cruz (PSD), ao destacar a quantidade de obras no município, localizado no centro-norte baiano.

Promoção de investimentos

O fato de ter entregado todas as obras e promovido investimentos firmados desde o início de sua gestão à frente do governo da Bahia também faz Jerônimo ter condições de estar à frente do Palácio de Ondina por mais quatro anos.

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"Venho aqui demonstrar meu apoio ao nosso governador pelas obras para Coronel João Sá e o que ele está prometendo, ele está cumprindo. Agora mesmo a BA-084 está sendo construída", afirmou o prefeito do município do nordeste do estado, Carlinhos (MDB).

Além disso, o projeto político dos três pré-candidatos do PT na Bahia — Jerônimo, Jaques Wagner e Rui Costa — e do presidente Lula também foi citado pelos prefeitos como fundamental para o estado avançar. "Estou fechado com Jerônimo, com Rui Costa, fechado com Wagner e fechado com Lula", reforçou Bergue de Josias (PCdoB), prefeito de Macururé, norte baiano.

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eleições 2026 Jerônimo Rodrigues Paulo Afonso

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