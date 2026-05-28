Jerônimo Rodrigues muda banco e sanciona empréstimo de R$ 200 milhões

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), sancionou nesta quinta-feira, 28, a lei que autoriza o Estado a contratar um empréstimo de até R$ 200 milhões junto ao Banco do Brasil, com garantia da União.

A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) após aprovação da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e altera a instituição financeira responsável pela operação de crédito, autorizada originalmente em 2021 durante a gestão do ex-governador Rui Costa (PT).

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Na época, o empréstimo seria contratado junto ao Banco Regional de Brasília (BRB). No entanto, no mês passado, o governo estadual enviou um projeto à Alba solicitando a substituição da instituição financeira pelo Banco do Brasil.

A mudança ocorre em meio ao cenário de instabilidade envolvendo o BRB, citado em investigações relacionadas ao Banco Master.

Na justificativa enviada ao Legislativo, Jerônimo Rodrigues afirmou que a alteração não muda a finalidade do empréstimo, apenas o banco responsável pela operação.

“A presente proposição visa promover ajustes na Lei nº 14.391, de 14 de dezembro de 2021, que autorizou o Poder Executivo a contratar operação de crédito interno, aperfeiçoando sua redação para explicitar a contratação da operação junto ao Banco do Brasil [...] permanecendo inalteradas as finalidades da operação de crédito autorizada”, escreveu o governador.

Destino do empréstimo

De acordo com o governo do Estado, os recursos serão destinados a investimentos em: