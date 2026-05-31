Ex-secretária Rowenna Brito destaca participação popular durante PGPs de Jerônimo

A ex-secretária de Educação da Bahia e pré-candidata a deputada estadual, Rowenna Brito (PT), participou neste fim de semana de mais duas plenárias do Programa de Governo Participativo (PGP), realizadas nos municípios de Paulo Afonso e Senhor do Bonfim.

Os encontros mobilizaram prefeitos, vereadores, parlamentares, movimentos sociais, representantes da juventude, lideranças comunitárias e moradores de diversas cidades dos territórios de Itaparica e Piemonte Norte do Itapicuru.

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Acompanhando o governador Jerônimo Rodrigues, os senadores Jaques Wagner e Otto Alencar, e outras lideranças políticas de toda a Bahia, Rowenna destacou o papel do evento como instrumento de escuta popular e construção coletiva de políticas públicas para o futuro do estado.

“Os PGPs têm sido uma demonstração da força da democracia participativa. É muito bonito ver a juventude, os movimentos sociais, os prefeitos, vereadores e a população ocupando esses espaços para discutir os rumos da Bahia. É a festa da democracia e da escuta popular”, afirmou a ex-secretária.

Segundo Rowenna, a ampla participação registrada nas plenárias demonstra o reconhecimento da população das transformações promovidas pelo governo estadual nos últimos anos e o interesse dos baianos em contribuir com a construção das próximas ações da gestão.

“A gente tem viajado a Bahia inteira e já estamos no nono PGP. Ainda temos uma longa caminhada pelos 27 territórios de identidade, mas por onde passamos encontramos uma população que reconhece tudo o que foi construído até aqui e que também quer participar da construção do futuro. O PGP permite que as pessoas se enxerguem como parte das decisões e digam quais são suas prioridades para os próximos quatro anos”, destacou.

Ex-secretária de Educação, Rowenna também ressaltou os avanços alcançados na área educacional ao longo dos últimos anos e defendeu a continuidade das políticas públicas implementadas pelo governo estadual.

“Eu tive a oportunidade de contribuir diretamente para uma das maiores transformações da educação baiana. Entregamos mais de 690 escolas de tempo integral, consolidamos a segunda maior rede de educação profissional do Brasil e ampliamos as oportunidades de acesso ao ensino superior. Esses resultados mostram o que é possível fazer quando existe planejamento, investimento e compromisso com as pessoas”, afirmou.