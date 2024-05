Governadora em exercício revela lançamento do voo Salvador-Paris | A TARDE

A governadora em exercício da Bahia, Cynthia Resende, revelou, nesta segunda-feira, 13, a data do lançamento do voo direto entre Salvador e Paris, capital da França. A linha áerea será iniciada nesta quarta, 15.

>>Governadora em exercício pode receber maior honraria da Alba

Cynthia, que também é presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, participará do evento, que acontecerá em São Paulo. A governadora em exercício ainda revelou que cumprirá agenda no cargo na sexta, 17, na abertura da Feira de Artesanato, na Arena Fonte Nova.

“Eu tenho um evento lá em São Paulo, que é o lançamento do Salvador-Paris-Salvador, que é muito importante isso. E na sexta-feira nós vamos ter uma abertura da Feira do Artesanato lá na Fonte Nova”, afirmou a governadora, que esteve presente na comemoração de 13 anos da criação da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

