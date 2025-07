Governo avalia redução de ministérios para cortar custos

Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF) - Foto: Antônio Cruz | Agência Brasil

Aliados do presidente Lula defendem a redução no número de ministérios como uma das formas de reduzir os gastos do governo. De acordo com o jornal O Globo, há quem proponha a fusão de pastas das áreas sociais como Igualdade Racial, Mulheres e Direitos Humanos em uma mesma estrutura.

O argumento é que, mesmo simbólicas, essas reformulações ajudariam a reposicionar o presidente, já tendo em vista as eleições do ano que vem.

“Lula deve reduzir o número de ministérios”, defendeu o deputado Zeca Dirceu (PT-PR). “Só reduzir já seria simbólico”, avalia.

“Lula 4”

A menos de um mês do recesso parlamentar, cresce no Planalto a percepção de que, diante dos índices de aprovação em queda e com o governo encurralado pelo Congresso, é preciso o lançamento informal de um novo ciclo político, o chamado “Lula 4”.

Nesta nova etapa, as políticas sociais seriam reforçadas, para indicar maior proximidade com o eleitorado de menor renda. Mas ao lado de medidas de enxugamento.

O movimento ganhou fôlego nas últimas semanas, impulsionado pela crise em torno dos decretos que aumentavam o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e foram derrubados pelo Legislativo. A decisão do governo de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) acirrou a tensão com congressistas.

Na sexta-feira, Lula acenou com a possibilidade de um novo mandato. A manifestação ocorre em meio a uma campanha de governistas pela taxação dos “super-ricos” e a intensificação do discurso do “nós contra eles”.

A ideia é iniciar essa virada com um “pacote de gestos”, que incluiria a contenção de viagens internacionais e o relançamento de programas sociais voltados ao empreendedorismo popular.