Governo da Bahia recebe prêmio por campanha sobre inclusão nas escolas - Foto: Reprodução

O Governo da Bahia foi novamente premiado pela campanha publicitária que aborda a inclusão nas escolas. Na quinta-feira, 13, um dos três produtos audiovisuais que integram a campanha recebeu o bronze do Prêmio Colunistas Norte Nordeste. Produzida em parceria com a Agência Morya, a peça publicitária foi lançada em março de 2024 nas plataformas digitais do governo estadual.

De acordo com o secretário interino de Comunicação, Luciano Suedde, esta nova premiação é mais um reconhecimento das iniciativas de combate ao preconceito realizadas pelo Governo do Estado, que estão sendo traduzidas com êxito na Comunicação.

As políticas de inclusão e o cuidado com as pessoas com deficiência são fundamentais para que a gente consiga construir uma sociedade cada vez mais justa e igualitária Luciano Suedde

Sobre o filme premiado em 2025, o diretor de Criação da Morya, Guilherme Caccicco, explicou que a ideia era fugir de estereótipos e valorizar a narrativa da autonomia de pessoas com síndrome de down.

Foi um trabalho conjunto, que contou com o envolvimento e engajamento de toda a equipe, em um tema prioritário para o Governo do Estado e para toda a sociedade, que é a inclusão. Queríamos um filme que pegasse as pessoas pela emoção — inspirador e realista —, com personagens reais, mesmo Guilherme Caccicco

Em abril do ano passado, a mesma campanha já havia recebido Prata, na categoria Digital React; e Bronze, na categoria Filme, no prestigiado festival português Prémios Lusófonos da Criatividade. Para o diretor, um reconhecimento que indica que estão no caminho certo.

“Receber esses prêmios é uma grande honra, mostra que ideias com propósito fazem a diferença, têm espaço e impacto. Isso só é possível, porque trabalhamos com parceiros como o Governo do Estado da Bahia, que apostam na criatividade como ferramenta de transformação social. Só reforça que estamos no caminho certo”, enfatizou.

A peça publicitária conta com três filmes, de um minuto cada, com narrativas sobre crianças com down e o diálogo delas com a rede de acolhimento da educação estadual da Bahia. Assista: