Governo do Estado investe mais de R$ 19 mi em combate à dengue | A TARDE

Em um esforço para frear a crescente ameaça contra o mosquito Aedes aegypti, vetor de transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya, o Governo do Estado já investiu mais de R$ 19 milhões em ações e aderiu ao Dia D de mobilização nacional, que aconteceu neste sábado, 2, realizando uma verdadeira força-tarefa em diversos municípios baianos.

Pela manhã, o governador Jerônimo Rodrigues e a secretária de Saúde do Estado, Roberta Santana, visitaram Ibipitanga para liderar operações de limpeza urbana. Eles também inspecionaram imóveis junto com agentes de combate às endemias (ACEs) e bombeiros militares equipados com bombas costais, além de distribuir materiais informativos.



O governador ainda lançou oficialmente a campanha estadual de combate à Dengue, onde anunciou a ampliação frota estadual de Ultra Baixo Volume (UBV), também conhecido como fumacê. Após a aquisição de nove veículos, agora o Governo do Estado possui 36 equipamentos disponíveis.

Também foram distribuídos 3.685 kits para agentes de combate às endemias em 129 municípios que estão em estado de epidemia ou alerta, de um total de 11.750 adquiridos pelo governo estadual. Os kits restantes serão gradualmente entregues aos 288 municípios restantes.

Na avaliação da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, o momento é de unir esforços. "Com cada um fazendo a sua parte, é possível conter o avanço da Dengue e evitar novas mortes. Os municípios devem intensificar a limpeza urbana e, quando necessário, o Estado autorizará o uso do fumacê, mas é fundamental que todos dediquem apenas 10 minutos do seu dia para cuidar da própria família. É um inimigo conhecido e em 75% dos casos ele está dentro de nossas casas. Limpe o quintal, ralos e calhas, não deixe água parada, tampe tonéis e caixas d’água, além de colocar areia nos vasos de plantas. Assim, você está protegendo sua família com essas medidas”, afirma a secretária.

A titular da pasta estadual da Saúde pontua ainda que “para além do investimento de R$ 19 milhões na aquisição de novos veículos, kits para agentes de combate às endemias e fortalecimento dos estoques da assistência farmacêutica estadual, o Governo do Estado compartilhou com os municípios a possibilidade de adquirir bombas costais, medicamentos e insumos por meio de atas de registro de preço", ressalta Roberta Santana.

A ação de mobilização nacional é coordenada pelo Ministério da Saúde e na Bahia, a Secretaria da Saúde do Estado contou com a parceria do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia (Cosems-BA), da União dos Municípios da Bahia (UPB) e do Conselho Estadual de Saúde (CES) para mobilizar gestores e a sociedade.

Pela tarde, a ministra da Saúde Nísia Trindade estará na Bahia para visitar o Instituto Couto Maia, que é o maior e o mais moderno hospital especializado em doenças infectocontagiosas do Brasil, bem como é a unidade de referência estadual para o acolhimento de pacientes com Dengue grave. Em 2023, o Icom atendeu 35 pacientes nos meses de janeiro e fevereiro, já em 2024 esse número subiu para 102 atendimentos, um crescimento superior a 190%.

Cenário da dengue na Bahia

A Bahia registra 23.458 casos prováveis até o dia 29 de fevereiro de 2024, marcando um aumento de 179% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, ⁠64 cidades estão em epidemia, com destaque para a região Sudoeste. Até o momento, oito mortes foram confirmadas pela Câmara Técnica Estadual de Análise de Óbito nos municípios de Ibiassucê, Jacaraci, Piripá, Irecê, Vitória da Conquista, Feira de Santana e Barra do Choça.