POLÍTICA

Tarifaço: governo conclui nesta segunda ajustes do plano de contingência

Reunião com Lula e secretários acontece no Palácio do Planalto às 17h

Por Redação

11/08/2025 - 7:02 h | Atualizada em 11/08/2025 - 7:49
Alckmin e Lula se reúnem nesta segunda-feira, 11
Alckmin e Lula se reúnem nesta segunda-feira, 11 -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), se reúnem nesta segunda-feira, 11, para alinhar os últimos detalhes do plano de contingência, que busca conter o impacto das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

A expectativa é que as medidas sejam anunciadas ainda nesta segunda. Inicialmente, a previsão era até terça (12). A reunião no Palácio do Planalto está marcada para 17h. Embora não esteja na agenda, fontes do governo afirmaram que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros ministros estarão presentes. As informações são do G1.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além de Alckmin e Haddad devem estar presentes os demais ministros:

  • Rui Costa (Casa Civil)
  • Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais)
  • Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social)
  • Jorge Messias (Advocacia-Geral da União)

Socorro aos setores atingidos

De acordo com o Executivo, o objetivo do pacote de medidas é dar fôlego aos setores afetados pelo tarifaço e proteger a economia e os empregos.

Segundo membros da equipe econômica do governo, o plano a ser apresentado foi construído “sob medida”, com diferentes ações para múltiplos setores e perfis de empresas. O pacote contará com medidas de mitigação de “curto, médio e longo prazo”, de acordo com estes governistas.

Devem fazer parte do plano linhas de crédito para setores impactados e a expansão de compras governamentais, permitindo que órgãos públicos absorvam mercadoria que deixará de ser exportada. Segundo cálculos do governo, as tarifas de 50% afetarão cerca de um terço das empresas que vendem aos EUA.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Ver todas

