Presidente do Senado entra de vez na mira de sanções de Trump

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) foi alvo de críticas do advogado de Donald Trump, Martin De Luca, após afirmar que não pautará o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta semana, disse que “nem com todas as 81 assinaturas” colocaria o processo em pauta, após a oposição ter dito que conseguiu 41 assinaturas para a abertura do processo de impeachment de Moraes.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Se até mesmo a unanimidade no Senado é irrelevante, para onde o Brasil está indo?”, questionou De Luca. “Após semanas de protestos, censura desenfreada e crescentes detenções políticas, a maioria dos senadores brasileiros assinou um pedido formal de impeachment de Alexandre de Moraes”, escreveu De Luca.

“Há 81 senadores no Brasil. Alcolumbre está dizendo que, mesmo que cada um deles peça o impeachment de Moraes, ele o bloqueará de qualquer maneira. Agora, a própria instituição com poderes para responsabilizar Moraes está sendo impedida de fazê-lo”, criticou o advogado de Trump.

A resistência em pautar o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) colocou o presidente do Senado na mira das sanções de Donald Trump.

Impeachment de Alcolumbre

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sugeriu a abertura de um pedido de impeachment contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), após o chefe do Legislativo afirmar que “não pautará” o pedido contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Então serão dois impeachments”, escreveu o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em seu perfil no X (antigo Twitter).