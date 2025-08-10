Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AMEAÇA VELADA

Presidente do Senado entra de vez na mira de sanções de Trump

Davi Alcolumbre foi alvo de críticas do advogado de Donald Trump, Martin De Luca

Por Redação

10/08/2025 - 9:49 h
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre -

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) foi alvo de críticas do advogado de Donald Trump, Martin De Luca, após afirmar que não pautará o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta semana, disse que “nem com todas as 81 assinaturas” colocaria o processo em pauta, após a oposição ter dito que conseguiu 41 assinaturas para a abertura do processo de impeachment de Moraes.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro ameaça Alcolumbre e Motta com sanções americanas
Embaixada dos EUA faz novo ataque a Moraes e governo Lula reage
Parecer sobre suspensão de deputados do motim já tem prazo para sair

“Se até mesmo a unanimidade no Senado é irrelevante, para onde o Brasil está indo?”, questionou De Luca. “Após semanas de protestos, censura desenfreada e crescentes detenções políticas, a maioria dos senadores brasileiros assinou um pedido formal de impeachment de Alexandre de Moraes”, escreveu De Luca.

“Há 81 senadores no Brasil. Alcolumbre está dizendo que, mesmo que cada um deles peça o impeachment de Moraes, ele o bloqueará de qualquer maneira. Agora, a própria instituição com poderes para responsabilizar Moraes está sendo impedida de fazê-lo”, criticou o advogado de Trump.

A resistência em pautar o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) colocou o presidente do Senado na mira das sanções de Donald Trump.

Impeachment de Alcolumbre

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sugeriu a abertura de um pedido de impeachment contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), após o chefe do Legislativo afirmar que “não pautará” o pedido contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Então serão dois impeachments”, escreveu o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em seu perfil no X (antigo Twitter).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

advogado de trump Davi Alcolumbre impeachment de Moraes martin de luca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x