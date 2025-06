Governo lança Incubadora para mídias negras, periféricas e independentes

A incubadora é uma ação executada pela Secretaria de Políticas Digitais da Secom - Foto: Divulgação/Freepik

A Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR) lança, nesta segunda-feira, 26, em Salvador, no Fiesta Bahia Hotel, a Incubadora de Soluções para Jornalismo, política pública inédita de fortalecimento de micro, pequenas e médias iniciativas jornalísticas — com foco em mídias negras, periféricas e independentes.

A incubadora é uma ação executada pela Secretaria de Políticas Digitais da Secom, resultado do Plano de Comunicação pela Igualdade Racial, desenvolvido conjuntamente pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM-PR) e pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR).

O lançamento ocorre durante o 15º Fórum da Internet no Brasil e contará com uma mesa de abertura que reúne representantes dos principais órgãos públicos envolvidos no desenvolvimento de políticas para o ecossistema digital e informacional brasileiro:

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR)

Ministério da Igualdade Racial (MIR)

Inácio Arruda, secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social – Sedes

André Joazeiro, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia

José Acácio Ferreira, diretor-geral da Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia (SEI-BA)

Renata Mielli, coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)

A Incubadora de Soluções para Jornalismo é parte do programa “Política com Ciência”, que busca construir políticas públicas baseadas em pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico. Ela nasce do reconhecimento de que os desafios do jornalismo contemporâneo são multidimensionais — econômicos, tecnológicos, sociais e políticos —, exigindo respostas estruturantes e sustentáveis.

O investimento será destinado à implementação de um programa robusto de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação e formação, focado na sustentabilidade econômica, no fortalecimento institucional e na inovação das mídias negras, periféricas e independentes.

O programa prevê também o desenvolvimento de projetos-piloto, tanto de soluções tecnológicas quanto de modelos de impacto social e econômico, que possam ser replicados e escalados. Embora não envolva repasse direto de recursos para veículos de comunicação, o objetivo é gerar conhecimento, ferramentas, diagnósticos e estratégias capazes de orientar a formulação de políticas públicas permanentes e de longo prazo para o setor.

Diante de desafios como a concentração econômica nas plataformas digitais, a crise dos modelos tradicionais de financiamento do jornalismo, a desinformação e o avanço da inteligência artificial, a Incubadora se propõe a criar condições para que mídias comprometidas com o interesse público, a diversidade e a democracia possam inovar, crescer e se sustentar de forma autônoma e resiliente.

PLANO DE COMUNICAÇÃO



O Plano de Comunicação pela Igualdade Racial, que dá origem à Incubadora, tem como objetivo enfrentar as desigualdades estruturais no acesso, na produção e na circulação de informações, fortalecendo especialmente mídias comprometidas com a promoção da igualdade racial e da diversidade. A iniciativa é fruto da atuação conjunta da Secom-PR e do MIR.

SERVIÇO

Lançamento da Incubadora de Soluções para Jornalismo

Quando: Segunda-feira, 26 de maio, às 17h

Onde: Fiesta Bahia Hotel – Salvador (BA), durante o 15º Fórum da Internet no Brasil

Inscrição: https://cursoseventos.nic.br/users/login.