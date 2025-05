Em Salvador, 'pai da Internet no Brasil' debaterá futuro da rede

Fórum reunirá especialistas do país e do exterior de diversos setores da sociedade para discutir o futuro da rede - Foto: Divulgação

Salvador se prepara para receber a 15ª edição do Fórum da Internet no Brasil (FIB15), evento de grande relevância que reunirá especialistas do país e do exterior de diversos setores da sociedade para discutir o futuro da rede. A edição deste ano, que acontecerá entre os dias 26 e 30 de maio de 2025 no Fiesta Convention Center, tem significado especial por marcar os 30 anos do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), responsável por estabelecer diretrizes estratégicas para o uso e desenvolvimento da Internet em território nacional.

Desde sua criação pelo CGI.br, o FIB funciona como uma atividade preparatória para o Fórum de Governança da Internet (IGF) da Organização das Nações Unidas (ONU), o que faz dele um dos mais importantes espaços de debates no país sobre temas ligados ao uso e desenvolvimento do ambiente digital. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial do encontro.

Figura-chave na história da Internet no Brasil, o diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e conselheiro de Notório Saber do CGI.br, Demi Getschko, está entre os convidados confirmados.

"O FIB foi concebido em 2011 como um espaço de diálogo plural sobre a governança da Internet, com uma programação construída a partir das contribuições de toda a comunidade. Esta edição em Salvador será fundamental para debater as principais características do ambiente digital em rede, sua trajetória e seus impactos em nosso país", declarou.

Ele também enfatizou o reconhecimento internacional do modelo brasileiro de governança multissetorial como base para uma Internet aberta e dinâmica. "A criação do CGI.br em 1995, juntamente com a emissão da Norma 4, demonstra a visão da comunidade brasileira sobre os impactos transformadores da Internet. Agora, vamos nos unir para enfrentar os desafios futuros, trabalhando para uma rede cada vez mais inclusiva, aberta e acessível a todos os brasileiros", completou Getschko. Ligado ao CGI.br, o NIC.br, entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos, atua, por meio de diferentes frentes, no desenvolvimento da Internet no Brasil.

Hartmut Richard Glaser, secretário executivo do CGI.br, ressaltou a importância da edição soteropolitana do FIB, que celebra três décadas de atuação do Comitê. "O CGI.br é uma referência internacional por seu modelo multissetorial pioneiro e único no mundo. Graças a essa abordagem, as decisões sobre a Internet no Brasil são tomadas de forma transparente e democrática, considerando os diversos interesses da sociedade. Ao longo de três décadas, o CGI.br, em conjunto com o NIC.br, tem garantido a manutenção de uma Internet segura, com qualidade técnica, pluralidade de perspectivas e respeito aos direitos fundamentais", afirmou o secretário executivo.

Para Renata Mielli, coordenadora do CGI.br, a programação do FIB15 reflete a diversidade que caracteriza a própria composição do Comitê e demonstra o compromisso do evento em promover discussões relevantes e atuais. "Teremos debates sobre temas cruciais como os direitos de crianças e adolescentes no ambiente online, inteligência artificial, letramento digital e educação, desinformação e saúde mental, governança da Internet e aspectos legais, além de inclusão digital", destacou a coordenadora.

A escolha de Salvador como sede do FIB15 não é aleatória, tendo sido eleita após a edição do FIB 14 em Curitiba, no Paraná. A cidade, com sua rica história e diversidade cultural, oferece um cenário propício para um debate plural e inclusivo sobre o futuro da Internet no Brasil. A realização do fórum na capital baiana simboliza a importância de conectar o passado, o presente e o futuro da rede, inspirando novas gerações a se engajarem na construção de um ambiente online mais justo e equitativo.

Serviço:

Evento: 15º Fórum da Internet no Brasil (FIB15)

Data: 26 a 30 de maio de 2025

Local: Fiesta Convention Center, Salvador, Bahia

Inscrições (gratuitas): https://fib.cgi.br/fib15