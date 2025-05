Canonização de "padroeiro da internet" é suspensa após morte do Papa

"Padroeiro da internet" morreu em 2006, vítima de uma leucemia - Foto: Associação de Amigos de Carlo Acutis

A canonização de Carlo Acutis, conhecido como o primeiro santo da geração millenial e "padroeiro da internet", foi suspensa nesta segunda-feira, 21, por conta do falecimento do papa Francisco, conforme informado pela assessoria do Vaticano.

Acutis seria canonizado em cerimônia que estava agendada para o próximo domingo, 27, na Praça São Pedro. Ainda não há informações sobre quando o processo para torná-lo santo será retomado.

Carlo Acutis tinha 15 anos de idade quando faleceu em 2006, devido a uma leucemia. Na época, o adolescente utilizava seu talento na área digital para difundir o cristianismo na internet.

Ele chegou a criar um site para catalogar milagres e foi apelidado pela Igreja Católica como “o influencer da santidade”.

Milagre

Um dos milagres reconhecidos pelo Vaticano e que contribuíram para o processo de canonização de Carlo Acutis teria ocorrido justamente no Brasil, na cidade de Campo Grande-MS, em 2010. Lá, uma criança teria se curado de uma doença após tocar uma roupa que tinha o sangue do italiano.

"A criança, me lembro bem, estava raquítica e tinha problemas de pâncreas anular. Ela não comia nada, não ingeria nem sólido nem líquido e teve a cura logo depois", relatou o padre Marcelo Tenório, em entrevista ao portal g1.

Após o reconhecimento desse milagre, Acutis passou por um processo de beatificação na Igreja Católica em 2020. O corpo do “padroeiro da internet” está no Santuário do Despojamento, em Assis, na Itália.