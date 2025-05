Brasil foi o primeiro país visitado por Francisco após se tornar papa

Papa Francisco faz aparição por ocasião da Páscoa - Foto: Andreas Solaro | AFP

O papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos, foi alçado ao posto de representante máximo da Igreja Católica em 2013, escolheu o Brasil para fazer a sua primeira viagem internacional após assumir o cargo. Ele esteve no Rio de Janeiro e participou da 28ª Jornada Mundial da Juventude.

Ao chegar ao Centro da cidade, o Pontífice enfrentou uma recepção inesperada: falhas no isolamento de algumas vias, como a Avenida Presidente Vargas, permitiram que centenas de pessoas se aproximassem do Papamóvel, atrasando o comboio. Estima-se que cerca de 200 mil fiéis acompanharam o cortejo.

Durante passagem pela praia de Copacabana, o papa foi recebido por uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas que prestigiaram a sua homilia. Francisco chegou ao Brasil em uma segunda-feira e desembarcou no Aeroporto do Galeão às 16h quando foi recebido pela então presidente Dilma Rousseff. Na quarta-feira, 24 de julho, ele viajou de helicóptero ao Santuário Nacional de Aparecida (SP) onde celebrou uma missa e enfatizou a importância da fé, da esperança e da alegria cristã.

Já no dia 25 de julho (quinta-feira) houve um encontro com a juventude, depois uma visita ao Hospital São Francisco de Assis na Providência de Deus (Tijuca), que atende dependentes químicos. Durante a noite participou de uma Cerimônia de Acolhida da JMJ na Praia de Copacabana (originalmente prevista para Guaratiba, transferida devido às chuvas). No local, o Papa recordou a missão de São Francisco de Assis:

“Quis Deus que meus passos, depois do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, se dirigissem para um particular santuário do sofrimento humano, que é o Hospital São Francisco de Assis. É bem conhecida a conversão do Santo Patrono de vocês: o jovem Francisco abandona riquezas e comodidades para fazer-se pobre no meio dos pobres, entende que não são as coisas, o ter, os ídolos do mundo a verdadeira riqueza e que estes não dão a verdadeira alegria, mas sim seguir a Cristo e servir aos demais; mas talvez seja menos conhecido o momento em que tudo isto se tornou concreto na sua vida: foi quando abraçou um leproso”, disse.

Na visita à comunidade de Varginha, em Manguinhos, Francisco entrou na casa de alguns moradores e falou sobre corrupção e fé em discursos aos peregrinos.

Já no domingo, 28 de julho, celebrou uma missa campal na Praia de Copacabana com cerca de 3,7 milhões de pessoas. Francisco também ouviu confissões de jovens e almoçou com jovens detentos, na Quinta da Boa Vista, Zona Norte.