Apaixonado, Francisco viu time conquistar a América durante seu papado

Papa recebeu jogadores e dirigentes do San Lorenzo no Vaticano, carregando a taça da Libertadores - Foto: Osservatore Romano | AFP

Papa, mas sobretudo humano. O argentino Mario Jorge Bergoglio adotou o nome de Francisco quando assumiu o comando da Igreja Católica, mas nada mudou em seu coração em relação ao futebol. Torcedor apaixonado e sócio do San Lorenzo, o “Santo Padre” comemorou as conquistas de seu time do coração durante o papado.

Há quem diga que o Papa deu sorte ao San Lorenzo. A equipe nunca havia conquistado uma Copa Libertadores da América, mas, poucos meses depois de Francisco assumir a Igreja Católica, a equipe se superou e ganhou o tão sonhado título continental.

Bergoglio se tornou Francisco em março de 2013. Já em dezembro, o San Lorenzo se tornou campeão argentino e o Papa comemorou. “Que alegria!”, vibrou, em comunicado público.

Meses depois, em agosto de 2014, a equipe voltou a fazer o coração do Papa bater mais forte, com a conquista da Libertadores. Em festa, os atletas foram ao Vaticano e receberam uma saudação especial de Francisco.

“De modo especial, saúdo os campeões da América, a equipe do San Lorenzo, que está aqui presente e é parte de minha identidade cultural”, afirmou o Papa.

Anos depois, já com a saúde debilitada, Francisco também comemorou a volta da fase vitoriosa da Seleção Argentina, após 28 anos sem qualquer título. Quando o selecionado albiceleste ganhou a Copa América, o Papa estava internado, mas comentou a conquista, se preocupando com a tristeza dos derrotados — no caso, o Brasil.

Francisco, ainda enquanto cardeal na Argentina, segurando flâmula do San Lorenzo | Foto: Divulgação | Conmebol

“O Papa compartilhou a alegria das vitórias das seleções argentina e italiana com as pessoas que lhe são próximas. O Pontífice se deteve no significado do esporte e seus valores, e na capacidade esportiva de poder aceitar qualquer resultado, até mesmo a derrota”, relatou seu porta-voz, naquela oportunidade.

Um ano depois, quando a Argentina conquistou a Copa do Mundo após 36 anos, Francisco não conseguiu esconder sua felicidade.

"Com certeza, conversamos sobre isso com o Papa. Estamos todos muito felizes pela vitória da Argentina na final da Copa América de futebol e, esta manhã, o Pontífice era realmente o mais feliz", contou o cardeal Leonardo Sandri.