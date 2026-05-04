Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AJUDA HUMANITÁRIA

Governo libera R$ 305 milhões para socorro a vítimas de desastres

Medida Provisória assinada pelo presidente Lula prioriza repasses para 3 estados

Rodrigo Tardio
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ao assinar o documento, Lula enfatizou papel da União no suporte aos entes federativos
Ao assinar o documento, Lula enfatizou papel da União no suporte aos entes federativos - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governo federal oficializou, em edição extra do Diário Oficial da União, a liberação de R$ 305 milhões em crédito extraordinário para ações de proteção e defesa civil.

A Medida Provisória 1.356/2026, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, visa garantir assistência humanitária imediata e o restabelecimento de serviços essenciais em municípios castigados por desastres naturais.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em razão da gravidade dos eventos climáticos recentes, os recursos vão ser direcionados prioritariamente aos estados do Rio Grande do Sul, Paraíba e Pernambuco.

O montante vai ser gerido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, permitindo a compra de mantimentos, kits de higiene e o suporte logístico às prefeituras.

Leia Também:

Contratação de R$ 15 milhões é barrada em prefeitura baiana
Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos
Bahia Farm Show amplia estrutura e projeta recordes para 2026

Ao assinar o documento, Lula enfatizou o papel da União no suporte aos entes federativos.

"O Governo do Brasil atua em conjunto com estados e municípios para levar apoio e dignidade a todos os atingidos. Ninguém vai ser esquecido", declarou o presidente.

Calamidade pública

A justificativa para a abertura do crédito extraordinário baseia-se na dimensão da crise climática que atinge o Brasil. De acordo com o governo, cerca de 1.240 municípios das cinco regiões do País enfrentam situações críticas, variando entre chuvas intensas e estiagens severas.

O balanço oficial aponta que 5 milhões de pessoas foram afetadas, das quais 203 mil precisaram deixar as casas.

A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, destacou que a prioridade é a assistência direta às famílias e a reconstrução de infraestruturas vitais.

"Com esses recursos, será possível atender os desalojados e promover a recuperação de estruturas destruídas", detalhou.

A medida tem vigência imediata, mas vai precisar ser analisada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Assistência humanitária Crédito Extraordinário Desastres Naturais gestão de crises Reestruturação de Municípios

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ao assinar o documento, Lula enfatizou papel da União no suporte aos entes federativos
Play

Jerônimo Rodrigues se emociona com relato de jovem quilombola em Irecê

Ao assinar o documento, Lula enfatizou papel da União no suporte aos entes federativos
Play

Reviravolta no Congresso: queda de Jorge Messias entrega vantagem ao bolsonarismo

Ao assinar o documento, Lula enfatizou papel da União no suporte aos entes federativos
Play

Aborto: indicado ao STF, Jorge Messias se diz "totalmente contra" a prática

Ao assinar o documento, Lula enfatizou papel da União no suporte aos entes federativos
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

x