DESPESAS

Governo Lula acumula gasto bilionário em passagens e diárias

É o maior valor real para um primeiro semestre desde 2014

Por Redação

04/08/2025 - 9:19 h
Governo Lula superou gastos fo governo Bolonaro em diárias e passagens no 1º semestre de 2025
Os gastos do governo Lula (PT) com diárias e passagens somaram R$ 1,7 bilhão no 1º semestre de 2025, o que corresponde a uma alta de 8,5% na comparação com o mesmo período em 2024 (R$ 1,5 bilhão), em valores corrigidos pela inflação a preços de junho.

Lula reforça candidatura à reeleição: “Vou ser candidato para ganhar”
Congresso reabre trabalhos com pauta cheia: LDO, IR, cassações e mineração
Lula acusa Eduardo Bolsonaro de 'traição'; entenda

É o maior valor real para um primeiro semestre desde 2014, no governo de Dilma Rousseff (PT), que contabilizou R$ 2 bilhões. A série histórica teve início em 2011. Os dados são do Tesouro Nacional e estão disponíveis no relatório do resultado primário de junho de 2025 e foram publicados pelo site Poder 360.

O levantamento aponta que a União gastou R$ 1 bilhão com diárias no 1º semestre de 2025, crescimento de 8,7% ante 2024. As despesas com passagens e locomoção subiram 8,2% no mesmo período.

Mais que Bolsonaro

O custeio com viagens de janeiro a junho em 2023, em 2024 e em 2025 atingiu R$ 4,6 bilhões. O valor é 46% maior do que o que foi pago durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) no 1º semestre de 2019 a 2022, com R$ 3,2 bilhões.

As restrições a viagens e a queda nos deslocamentos por causa da pandemia resultaram em uma queda nas despesas nos seis primeiros meses de 2020 (R$ 622,1 milhões) e de 2021 (R$ 457,2 milhões). Houve alta de 100,6% em 2022 em relação ao ano anterior.

x